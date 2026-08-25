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Senamhi: nueva alerta roja por este fenómeno extremo en la costa y sierra del Perú desde mañana 26 de agosto

El aviso de nivel extremo regirá hasta el viernes 28 y alcanzará a más de 20 departamentos, entre los que figuran Lima, Callao, Ica, Arequipa, Piura, entre otros

El Senamhi emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú desde el 26 hasta el 28 de agosto. (Senamhi)
El Senamhi emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú desde el 26 hasta el 28 de agosto. (Senamhi)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un comunicado que advierte una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país a partir del miércoles 26 de agosto.

La advertencia, catalogada como de nivel extremo, se mantendrá vigente hasta el viernes 28 de agosto y abarca más de 20 departamentos, entre ellos Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y el Callao.

Según el Senamhi, durante el periodo de aviso se prevén temperaturas máximas entre 28°C y 36°C en la costa norte, 24°C y 28°C en la costa central, y valores entre 22°C y 30°C en la costa sur. En la sierra norte, las máximas oscilarán entre 18°C y 32°C, en la sierra central entre 18°C y 29°C, y en la sierra sur entre 16°C y 27°C.

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Senamhi advierte incremento de la temperatura este 30 y 31 de enero. (Fotocomposición Infobae Perú ( Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
La alerta roja del Senamhi abarca 21 departamentos del Perú, entre ellos Lima, Piura, Cusco, Arequipa, Tumbes y Callao. (Andina)

El organismo reporta que se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Además, se pronostican ráfagas de viento de hasta 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

“Del 26 al 28 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa y la sierra del país. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, informó el Senamhi en su aviso meteorológico N.° 335.

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Niveles de peligro

La alerta comprende más de 20 regiones del territorio nacional, entre ellos regiones emblemáticas de la costa y sierra. El pronóstico indica fenómenos meteorológicos de gran magnitud, con niveles de peligro catalogados como extremos durante los días señalados.

Una vista urbana de viviendas y cerros iluminados por una luz anaranjada intensa con una palmera a la izquierda.
La costa central y la costa sur del Perú registrarán temperaturas máximas de 24°C a 28°C y de 22°C a 30°C, según el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el detalle diario, el miércoles 26 de agosto se anuncian temperaturas máximas entre 28°C y 36°C en la costa norte, entre 24°C y 28°C en la costa central, y valores entre 23°C y 29°C en la costa sur. En la sierra, las máximas oscilarán entre 18°C y 30°C en la zona norte, 18°C y 28°C en la central, y registros entre 16°C y 27°C en la sur.

Estos mismos rangos de temperaturas y condiciones se mantienen para el jueves 27 y el viernes 28 de agosto, según la información oficial del Senamhi.

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha emitido una serie de recomendaciones para la población de las zonas afectadas. En su comunicado, la entidad sugiere aplicarse bloqueador o protector solar al exponerse a la radiación solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta, así como beber abundante líquido y evitar la exposición directa a los rayos solares.

Senamhi: estas ciudades soportarán temperaturas de hasta 35°C en los próximos días
La escasa nubosidad al mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta UV en las zonas bajo alerta roja, informó el Senamhi. (Andina)

Entre las medidas preventivas, el Indeci también aconseja mantener una adecuada ventilación en viviendas y centros de labores, usar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar la hidratación. Además, recomienda no descuidar la protección de la piel y emplear prendas de manga larga, sombrillas y lentes de sol con protección UV.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependiente del Indeci, realiza el monitoreo permanente en los departamentos alertados y coordina con autoridades regionales y locales para atender los efectos de este fenómeno meteorológico.

“Sea extremadamente precavido. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”, resalta el mensaje de advertencia emitido por el Senamhi y replicado por el Indeci.

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El Indeci recomendó usar bloqueador solar, sombreros, gafas con filtro UV, ropa clara y mantener la hidratación ante las altas temperaturas en Perú. (Infobae)

Radiación UV y riesgos asociados

El incremento de la temperatura diurna se acompaña de un aumento de la radiación ultravioleta, especialmente debido a la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía. El Senamhi recomienda extremar las precauciones, ya que la exposición prolongada al sol en estas condiciones puede causar daños en la piel y afectar la salud.

En su comunicación a través de redes sociales, el Senamhi difundió el mensaje: “Utiliza gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares”, reiterando la importancia de la protección personal ante el incremento de las temperaturas y la radiación.

La alerta roja emitida por el Senamhi fue publicada el lunes 24 de agosto y estará vigente desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de agosto. El seguimiento de la situación se realiza en coordinación con las autoridades competentes, mientras se mantiene la recomendación de atender a los avisos oficiales y adoptar las medidas de autoprotección indicadas.

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