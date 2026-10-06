Ariel Muñoz con Infobae Perú: qué hizo a Alianza Atlético candidato en Copa de la Liga, la meta de ganar el Torneo Clausura y su promesa a Sullana

Ariel Muñoz, clave en Alianza Atlético durante semifinales de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: ITEA

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Detrás de la espléndida marcha de Alianza Atlético, que se ha fijado como un verdadero animador de la temporada actual en el fútbol peruano, hay varios intérpretes, pero uno puede presumir de haber dejado su huella en todos los frentes disputados a lo largo del 2026: Ariel Muñoz. El mediocentro argentino, que conserva números puntuales en su primera experiencias por estos lares, ha dicho presente en Liga 1, Copa de la Liga y CONMEBOL Sudamericana con su cuota goleadora, aunque su propósito va más allá. En los dos primeros certámenes, donde los suyos avanzan en un ritmo plausible, se ha propuesto trascender. “Sabemos que estamos a un paso de ganar. Trataremos de hacer lo máximo posible para que eso pase. Trataremos de hacer lo máximo posible para que eso pase”, declaró a Infobae.

- ¿Cuándo fichó por Alianza Atlético pensó que viviría una temporada plena de goles con un rendimiento colectivo sorprendente?

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Uno siempre cuando llega a un club trata de hacerlo con las expectativas altas. Creo que los goles y demás por ahí uno los tiene, pero más me enfoco en tener un buen rendimiento todo el año.

- Y pensar que todo apuntaba a que seguiría en el ascenso de Argentina con el Camioneros. ¿En qué momento recondujo su destino hacia Sullana?

Me habían ofrecido para venir acá y estaba bueno. Además, era también otra experiencia, Tuve compañeros que estuvieron acá, así que me hablaron muy bien y eso definió un poco para venir.

- ¿Cuál fue su primera impresión de la institución?

Un club humilde en el que había buena gente. Se labora muy bien y fue buena la llegada del técnico [Federico] Urciuoli, a quien lo conozco y sabe como juego. Sentía que podía tener continuidad [con él].

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- ¿Qué más puede decir del profesor Urciuoli acerca de su metodología, acerca de cómo trabaja y cuál es la impresión general que tiene el grupo para con él?

Tenemos un cuerpo técnico muy bueno y que labura en todos los detalles. Llevan al grupo de la mejor manera.

Ariel Muñoz, abrazado por sus compañeros tras una exhibición en Copa de la Liga 2026. - Crédito: Alianza Atlético

- ¿Y de la Liga 1?

La verdad que es muy linda y competitiva, hay buenos equipos al igual que muy buenos jugadores.

- De por sí es complicado para los visitantes jugar en el Campeones del 36 por la ubicación y el calor. Pero siendo ustedes locales, ¿cómo han logrado salir adelante en esas condiciones?

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Acá es un lugar que hace mucho calor y nosotros entrenamos todos los días; creo que es costumbre también y nos hacemos fuertes, así como nosotros cuando vamos a la altura y se nos complica.

- ¿Cuándo entran en consciencia de que podían aspirar a ser animadores de la actual temporada?

Cuando arrancas un torneo siempre estás con la expectativa de salir campeón y de llegar lo más alto de la tabla, pero creo que fuimos paso a paso, partido a partido; eso es lo que nos llevó a estar ahí en donde estamos. En el Apertura 2026 quizá no estuvimos bien, porque tuvimos doble competencia [en Copa Sudamericana] y al ser un plantel corto creo que eso hizo capaz que no nos enfoquemos mucho en Liga 1. Ahora en el Clausura estamos más completos.

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- ¿Y fue un buen termómetro disputar la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana pese a no adjuntar victorias?

Sí. Siempre un jugador sueña con jugar una copa, vivir esa experiencia y fue lindo. Tratamos de dar lo mejor en cada partido; por cosas del fútbol no se pudo dar [la clasificación a fase final].

El 'Chino', mediocentro de muy buen hacer en Sullana, se ha marcado como propósito ganar la Copa de la Liga y el Torneo Clausura. | VIDEO: Renzo Galiano

- Ahí sumó un gol de enorme factura que se añade a otros realizados en el año. Asumo que es el más importante en su paso por Alianza Atlético.

Sí, uno de los más importantes, quizás, en cuanto a que fue en una copa internacional y demás, pero creo que para mí todos los goles que haga siempre van a ser importantes.

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- Hablando de su desenvolvimiento, ¿qué balance hace de su experiencia con el ‘vendaval’?

Bien. Quizás al principio tuve altibajos por algunas lesiones, pero me puse en forma para estar de la mejor manera. Ahora estoy en un muy buen momento.

- Ahora están a puertas de acceder a una histórica final en la Copa de la Liga. Aunque la llave está parcialmente resuelta, ¿cómo afrontar la revancha contra Sport Boys?

Nosotros vamos a afrontarlo igual. Quedan 90′ minutos y tenemos que tratar de jugarlos igual como lo hicimos allá [en el Callao] y ganar. Obviamente trajimos una ventaja importante [5-2], pero no tenemos que quedar conformes con eso.

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- El camino de Alianza Atlético ha sido notable por donde se mire. ¿Cuál ha sido la clave para tal desenvolvimiento?

El compromiso que tuvo el grupo desde que empezó. Todos los partidos los afrontamos de la mejor manera. Tratamos de competir igual que en el Torneo Clausura, así que creo que eso fue lo que nos hizo llegar hasta ahí.

Ariel Muñoz participó en la CONMEBOL Sudamericana 2026 y sumó una valiosa anotación. - Crédito: AFP

- Sporting Cristal acaba de instalarse en la final. ¿Hay deseos de medirse contra un rival de tal envergadura?

Sí, la verdad que siempre es lindo enfrentarte a rivales como ellos. Tienen un gran equipo. Primero tenemos el encuentro con Sport Boys y después vamos a ver. También quedan partidos de Liga 1.

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- Tampoco debe pasarse por alto la muy buena dinámica en el Torneo Clausura. ¿La meta es ganar el certamen?

Obviamente queremos ganarlo, pero tampoco nos volvemos locos, vamos partido a partido. Si Dios quiere, ojalá. Sería lindo para el club y el grupo.

- ¿En el vestuario se habla más de campeonar la Copa, levantar el Clausura o acceder a una nueva Sudamericana?

Quizá no hablamos mucho de eso. Sabemos que estamos a un paso de conseguir la Copa de la Liga y también el Clausura 2026, pero nosotros pensamos en el siguiente partido. Eso va a hacer que al final del torneo se sepa si estamos para ganar o no.

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- ¿Se imagina cómo se pondría la ciudad de Sullana con una coronación?

Sería una locura, sería algo histórico. Trataremos de hacer lo máximo posible para que eso pase.