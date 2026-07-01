Nicky Jam prestó su avión privado para enviar ayuda a Venezuela tras los recientes terremotos que ya dejan más de 2.000 muertos

“Hoy no se trata de música”: Nicky Jam impulsa la ayuda internacional para víctimas del terremoto en Venezuela - crédito @nickyjam/ Instagram

El cantante Nicky Jam se ha convertido en una de las figuras más visibles de la solidaridad internacional tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Las dos potentes réplicas, de magnitudes 7,1 y 7,5, han dejado un saldo trágico de casi 2.000 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos, según reportes oficiales y plataformas de búsqueda ciudadana. En medio de esta emergencia, el artista decidió actuar de inmediato y poner a disposición su avión privado para transportar ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

A través de redes sociales, Nicky Jam compartió imágenes y videos mostrando la operación de carga en su aeronave, repleta de cajas con medicamentos, alimentos enlatados y artículos para bebés.

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El cantante mostró en sus redes sociales la logística y la magnitud de la ayuda enviada en su aeronave personal - crédito @nickyjam/ Instagram

El propio cantante enfatizó el propósito de esta iniciativa: “Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”.

El gesto de Nicky Jam ha sido ampliamente reconocido por seguidores y colegas de la industria musical. El artista subrayó que este acto no será aislado: “Este es el primer viaje que damos en el avión, pero vamos a seguir dando más viajes”. Además, aprovechó para animar a otras figuras públicas a sumarse: “Estoy exhortando a más artistas que lo sigan haciendo, hay muchos que lo han hecho pero que haya muchísimos más. Que viva Venezuela y vamos a salir de esta con el favor de Dios”.

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El impacto de los terremotos ha movilizado a gobiernos y organizaciones internacionales, pero también a músicos y celebridades que han encontrado en sus plataformas una vía para coordinar donaciones y visibilizar la crisis.

El reguetonero anunció que continuará realizando vuelos con suministros y llamó a más artistas a sumarse: “Que viva Venezuela y vamos a salir de esta con el favor de Dios” - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

Artistas como Bad Bunny, J Balvin y Ricardo Montaner también han enviado mensajes de apoyo y esperanza. “Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia. A mi gente de Venezuela, no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos”, agregó Nicky Jam en uno de sus mensajes.

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Hasta el momento, la operación de Nicky Jam ha conseguido transportar una primera carga de suministros directamente a Venezuela, con la promesa de continuar con nuevos vuelos en los próximos días. Entre los artículos enviados se encuentran alimentos, medicamentos, pañales y productos de primera necesidad, dirigidos especialmente a las familias desplazadas y a los equipos de rescate que trabajan en las zonas devastadas.

La acción solidaria del cantante se suma a una respuesta internacional marcada por la urgencia y la coordinación de múltiples esfuerzos. Países de la región y organismos como la ONU han desplegado equipos de rescate, maquinaria y ayuda social, mientras la sociedad civil y los artistas latinoamericanos mantienen viva la campaña de donaciones y la presión para facilitar el ingreso de suministros pese a los obstáculos logísticos y políticos existentes en el país.

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“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan”, expresó Nicky Jam sobre su iniciativa - crédito @nickyjam/ Instagram

Nicky Jam cierra sus mensajes con un llamado a la unidad y la esperanza: “Que Dios bendiga a Venezuela, proteja a cada familia y nos recuerde que, cuando nos unimos, la esperanza siempre encuentra el camino”.

Danny Ocean recauda fondos en sus conciertos para ayudar a los damnificados en Venezuela

El movimiento solidario por Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio sigue creciendo, y a las acciones de figuras como Nicky Jam se ha sumado el cantante venezolano Danny Ocean, quien anunció una decisión significativa para apoyar a los damnificados.

A través de sus redes sociales, Danny Ocean comunicó que donará todo lo recaudado en su actual gira musical por Europa a las víctimas de la tragedia. El artista explicó los detalles de esta determinación en un mensaje dirigido a sus seguidores: “Sé que es un momento muy difícil para cantar. Al igual que muchos de ustedes, estoy tratando de conseguir la fuerza para poder hacerlo. Espero que entre todos podamos convertir estos conciertos en ayuda para los que más lo necesitan”.

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El artista venezolano anunció que donará lo recaudado en su gira por Europa y remarcó: “Espero que entre todos podamos convertir estos conciertos en ayuda para los que más lo necesitan” - crédito (Daniel Reséndiz)

Durante sus presentaciones, los asistentes encontrarán códigos QR para realizar donaciones de forma directa, sumándose así a los esfuerzos de recaudación. Danny Ocean también ha utilizado sus plataformas digitales para difundir información relevante sobre fundaciones, listados de personas ubicadas en centros médicos y necesidades urgentes en la zona del desastre.

Además, el artista compartió que, debido a la complicada conectividad en las áreas afectadas, se requieren con urgencia dispositivos tecnológicos específicos, como estaciones de energía portátil, powerbanks de alta capacidad, antenas Starlink mini y mini UPS. Estos equipos están siendo recolectados en diversos puntos de Miami y Caracas, con la intención de mejorar la comunicación y el acceso a energía en la zona cero.

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Danny Ocean recauda fondos en sus conciertos para ayudar a los damnificados en Venezuela, sumando su voz y recursos a la causa -crédito @dannocean/ Instagram

La iniciativa de Danny Ocean se suma a la de otros artistas internacionales que han movilizado recursos y visibilidad en favor de Venezuela, demostrando la capacidad de la música y el arte para canalizar ayuda y esperanza en momentos de crisis humanitaria.