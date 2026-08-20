Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 20 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,95 soles, aumentando un 0,36% respecto al cierre anterior de 3,93 soles, según informes de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance de 1,18, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,88%.
El euro frente al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un interés creciente por la moneda europea en el mercado local.
Con una volatilidad actual del 5,29%, que se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,18%, el tipo de cambio presenta señales de estabilidad en su comportamiento.
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