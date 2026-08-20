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Flavia Laos es elogiada por Luis Mateucci ante cámaras tras salir de ‘¿Volverías con tu ex? 2’: “La más linda del mundo. Me da paz”

El modelo argentino de 38 años se sinceró en ‘Amor y Fuego’ tras el encierro en el reality chileno y, de paseo por Lima, reveló qué le despierta la artista peruana fuera del programa

¡Exclusivo! Flavia Laos y Luis Mateucci, recién salidos del reality, hablan por primera vez sobre su relación ante las cámaras de 'Amor y Fuego'. El argentino no escatima en halagos para la influencer peruana, mientras ella revela qué la enamoró de él. ¿Oficializarán pronto su romance? Video: Willax TV / Amor y Fuego
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Flavia Laos y el modelo argentino Luis Mateucci confirmaron este miércoles 19 de agosto, ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, que el vínculo que construyeron dentro de ‘¿Volverías con tu ex? 2’ continúa fuera del encierro.

La cantante peruana describió al argentino con entusiasmo —“me defiende, me protege, es detallista”— mientras él no ocultó lo que siente por ella: “La más linda del mundo. Me da paz”. Ambos fueron captados de la mano en un centro comercial del distrito de Surco, en Lima, días después de que concluyeran las grabaciones del reality del canal chileno Mega.

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Flavia Laos: “Estoy feliz, es lindo el amor”

Laos fue la primera en hablar sobre la conexión. Al ser consultada por lo que más valora del argentino, respondió sin titubeos: “Lindo, tierno, me encanta su sentido del humor, es superdivertido, me defiende, me protege. Es detallista, como que siempre está pendiente de mí, de que me sienta bien”.

La actriz aclaró que, aunque llevan tres meses conviviendo dentro del programa, fuera del encierro apenas están comenzando a conocerse. “Estamos tranquilos, estamos divirtiéndonos. Hemos estado tres meses encerrados, así que ahorita nos vamos a ir de viaje, estamos disfrutando”, contó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

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En una entrevista previa con el podcast peruano ‘Q’ Bochinche!’, donde ambos fueron abordados tras ser captados juntos, Laos también fue consultada directamente sobre si estaba enamorada.

Una mujer con gorra blanca y micrófono en primer plano, un hombre en segundo plano. Un círculo superpuesto muestra a la misma mujer y hombre
Flavia Laos y Luis Mateucci confirmaron en 'Amor y Fuego' que su vínculo de '¿Volverías con tu ex? 2' continúa fuera del reality.

Sin confirmar ni desmentir un romance formal, dejó una frase que alimentó las especulaciones: “Estoy feliz, es lindo el amor. ¿A quién no le gusta enamorarse?”. Mateucci, por su parte, describió a la peruana como “hermosa, bonita” y añadió que se queda sobre todo con que es “simpática, alegre, cariñosa”.

Mateucci: “Cuando encuentro una zona de paz, trato de disfrutarlo”

El argentino de 38 años reconoció ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que no es de los que se expresan con facilidad frente a los medios —“soy muy tímido, no me gusta la televisión”—, pero esta vez decidió hablar sin rodeos sobre Laos. “Me gusta su alegría, su empatía. Es muy livianita, siempre lo digo, me puso en una zona de confort que me da paz, y eso me gustó de ella”, afirmó.

Y añadió una reflexión que conecta con su historial sentimental: “Cuando encuentro una zona de paz trato de disfrutarlo porque es muy difícil encontrarlo en una pareja”. Mateucci es uno de los participantes más experimentados del formato.

Ganó la primera temporada de ‘¿Volverías con tu ex?’ en 2016 junto a Oriana Marzoli y desde entonces ha pasado por realities como ‘Doble Tentación’, ‘Tierra Brava’, ‘¿Ganar o servir?’ y ‘El Internado’, todos de Mega. En esta segunda temporada del programa ingresó junto a su expareja Nicole ‘Luli’ Moreno, aunque su historia dentro del encierro terminó tomando un rumbo diferente al previsto.

Tanto Laos como Mateucci evitaron confirmar una relación oficial. El argentino señaló que la formalización vendría “más adelante”, sin dar más detalles. Lo que sí quedó claro es que el vínculo ya trascendió las paredes del reality: además de ser captados de la mano en Lima, Mateucci publicó en sus redes sociales una fotografía tomada por él mismo a Laos, a la que ella respondió con emojis de corazones.

Flavia Laos y Luis Mateucci responden a las cámaras de 'Amor y Fuego'. La pareja habla sobre su polémico romance y Luis no se guarda nada al opinar sobre Austin Palao, provocando una divertida reacción en la influencer. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Austin Palao, el nombre que nadie quiso pronunciar

Cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ le preguntaron a Laos por Austin Palao —su expareja y también participante del reality—, la respuesta fue tajante y breve: “De Austin no quiero ni hablar. Ahí júzguenlo todo dentro del reality”, dijo entre risas.

Palao ingresó al programa junto a ella el 1 de julio de 2026 y protagonizó semanas de polémica por sus comentarios sobre la vestimenta y la carrera musical de la cantante, que le valieron acusaciones de machismo de otros participantes, del público en redes y de la conductora peruana Magaly Medina.

Mateucci tampoco tuvo contemplaciones al referirse al modelo peruano, aunque desde un ángulo distinto. “Con Austin no pasa nada. No pasó nada hace dos años atrás, entonces no creo que sea la excepción porque demostró otra faceta muy mala de caballero”, dijo el argentino en declaraciones recogidas por ‘Amor y Fuego’.

Y fue más lejos al minimizar su trayectoria: “¿Quién es? No lo conozco. Es que hay gente que no se conoce, se da a conocer en los realities porque no hacen nada”.

Según algunos medios chilenos, Flavia Laos y Luis Mateucci habrían llegado juntos a la final de ‘¿Volverías con tu ex? 2’, aunque el programa, conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, sigue en emisión por Mega y Disney+ para el resto de América Latina, con capítulos previstos hasta diciembre de 2026.

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