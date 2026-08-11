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La Mosca Tsé-Tsé, Los Amigos Invisibles, Bareto y Olaya Sound System se suman al Iris Fest por la Alimentación

El encuentro musical volverá el 26 de septiembre en Jesús María con una mezcla de ska, funk, cumbia y reggae, además de una meta solidaria junto al Banco de Alimentos Perú para apoyar a familias vulnerables

Siete hombres, integrantes de la banda La Mosca Tsé-Tsé, posan en una habitación con paredes decoradas. Un músico tiene un saxofón, otros dos sostienen trompetas
La Mosca Tsé-Tsé, banda formada en Ramallo en 1995, alcanzó proyección internacional con “Para no verte más” y ganó en 2024 el Premio Gardel al Mejor Álbum de Grupo Pop.
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El Iris Fest por la Alimentación reunirá el 26 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María a cuatro bandas de Argentina, Venezuela y Perú en un festival con doble propósito: música en vivo y recaudación de fondos para familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.

La segunda edición del festival llega con el respaldo del Banco de Alimentos Perú (BAP)y una cartelera que incluye a La Mosca Tsé-Tsé, Los Amigos Invisibles, Bareto y Olaya Sound System. Ticketmaster con una promoción 2x1.

El contexto que enmarca la iniciativa es de urgencia: según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al 2026, el 51,7% de la población peruana vive en inseguridad alimentaria, la cifra más alta de Sudamérica, de acuerdo con un informe publicado por Agroperu.

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Ska argentino, funk venezolano y cumbia peruana en un mismo escenario

La cartelera del festival reúne dos bandas internacionales con décadas de trayectoria y dos agrupaciones peruanas con presencia en el circuito mundial de músicas del mundo.

La Mosca Tsé-Tsé se formó en 1995 en Ramallo, provincia de Buenos Aires, a partir de la fusión de dos bandas locales. Su sonido mezcla ska, cumbia, merengue, pop y rock, y su proyección internacional llegó con el tema ‘Para no verte más’, que en 1999 se convirtió en un éxito en España y varios países de Europa.

Afiche promocional del Iris Fest por la Alimentación con bandas y fecha, junto a un retrato de dos hombres de gafas de sol y vestimenta casual
El afiche promocional del Iris Fest por la Alimentación en Jesús María, Perú, presenta la cartelera musical y el propósito solidario, junto a un retrato de dos integrantes de Los Amigos Invisibles.

La banda acumula más de tres décadas de trayectoria, giras por América Latina, Estados Unidos y Europa, y colaboraciones con artistas como Don Omar, Gilberto Santa Rosa y Los Palmeras. En 2024 ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Grupo Pop por su producción ‘Muchachos’.

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Los Amigos Invisibles nacieron en Caracas, Venezuela, en 1991, cuando un grupo de universitarios se unió para crear una propuesta que mezclaba disco, acid jazz y funk con ritmos latinoamericanos. Su nombre hace referencia al programa de televisión ‘Valores Humanos’, cuyo conductor, el historiador Arturo Úslar Pietri, llamaba así a sus espectadores.

Su catálogo incluye 13 discos y han recorrido cerca de 70 países. La banda ganó el Grammy Latino en 2009 por el álbum ‘Commercial’ y un segundo Grammy Latino en 2019 por la canción ‘Tócamela’, además de acumular cinco nominaciones a los Grammy norteamericanos. Su proyección internacional despegó cuando el músico David Byrne, exintegrante de Talking Heads, encontró por casualidad su primer álbum en una tienda de Nueva York en 1996 y los firmó en su sello Luaka Bop.

Cuatro hombres sonrientes con gafas de sol, camisas negras y verdes; uno con bongos, otro con guitarra eléctrica, otro con bajo eléctrico, posando
Bareto, fundada en Lima en 2003, fusiona cumbia, chicha y folclore peruano con reggae, ska, funk y rock, y fue nominada dos veces a los Premios Grammy Latino.

Bareto y Olaya Sound System, el lado peruano de la cartelera

Bareto fue fundada en 2003 por Rolando Gallardo y Joaquín Mariátegui en Lima. La banda fusiona cumbia, chicha y folclore peruano con reggae, ska, funk y rock, y fue nominada dos veces a los Premios Grammy Latino, en 2012 y 2016. Su álbum ‘Cumbia’ (2008) alcanzó el Disco de Oro a los tres meses de su lanzamiento, y ‘Impredecible’ (2015) fue elegido Álbum del Año en los Premios Luces.

La banda ha actuado en festivales internacionales como el Festival de Jazz de Montreal, el Roskilde Festival de Dinamarca y el South by Southwest de Austin, y ha realizado giras por España, Francia, Canadá, Japón, Rusia y varios países de América Latina.

Olaya Sound System nació en 2009 en el malecón de Chorrillos, Lima, cuando los amigos de colegio Lorenzo Zolezzi y Matteo Bonora comenzaron a explorar la fusión del reggae jamaiquino con la cumbia amazónica, el dub y la chicha peruana. El nombre rinde homenaje al héroe chorrillano José Olaya, mensajero de la independencia. La banda lanzó su sexto álbum, ‘Las vueltas de la vida’, en 2025, y ese mismo año realizó su primera gira por Europa, con fechas en Madrid, Barcelona y Roma.

Seis hombres, miembros de una banda, posan para la cámara. Uno sostiene baquetas y otro, en el centro, una guitarra
La banda peruana Olaya Sound System posa para una fotografía promocional del Iris Fest por la Alimentación que busca recaudar fondos para familias vulnerables.

El Banco de Alimentos Perú y la causa detrás del festival

El Banco de Alimentos Perú es una organización privada sin fines de lucro fundada en 2014 con sede en Lima. Su misión es rescatar alimentos que han perdido valor comercial pero están aptos para el consumo y distribuirlos a comedores populares, ollas comunes, albergues, asilos y asentamientos humanos en situación de vulnerabilidad en 23 regiones del país.

Gráfico de entradas con categorías Platinum, VIP, General, precios S/ 299, S/ 199, S/ 99, y texto sobre impacto en comunidades vulnerables
La segunda edición del Iris Fest por la Alimentación cuenta con el respaldo del Banco de Alimentos Perú y presenta a La Mosca Tsé-Tsé, Los Amigos Invisibles, Bareto y Olaya Sound System.

En sus diez años de operación, la organización ha entregado más de 200 millones de raciones de alimentos y ha atendido a más de un millón de personas. El ‘Iris Fest por la Alimentación’ se realizará el 26 de septiembre en el Círculo Militar, en el distrito de Jesús María. Las entradas están disponibles en Ticketmaster con una promoción 2x1.

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