Gran Circo de China en Lima: últimas funciones de ‘El Último Dragón’, elenco de Beijing y acrobacias que cautivan el Gran Teatro Nacional

El Gran Circo de China ofrece este fin de semana las últimas funciones de 'El Último Dragón' en el Gran Teatro Nacional de Lima.

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El Gran Circo de China lleva una semana dejando al público limeño sin palabras en el Gran Teatro Nacional, y este fin de semana quedan las últimas funciones de ‘El Último Dragón’, la superproducción de la China National Acrobatic Troupe que desde su estreno el 1 de agosto ha llenado la sala con una propuesta que combina acrobacias de alta complejidad, teatro, humor y un universo visual sustentado en más de 3.500 años de tradición. Con varias localidades próximas a agotarse, este sábado 8 y domingo 9 de agosto son la última oportunidad para verla en Lima.

La compañía, reconocida como la agrupación acrobática número 1 de China y con presencia en más de 80 países, trajo a la capital peruana un elenco llegado directamente desde Beijing que en cada función ha demostrado un dominio corporal que provoca ovaciones reiteradas. La temporada limeña concluye este domingo antes de que la producción continúe su gira por Arequipa, Tacna y Chiclayo, y luego siga hacia Ecuador y Colombia.

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La China National Acrobatic Troupe presenta en Lima una superproducción que combina acrobacias, teatro, humor y una tradición de más de 3.500 años.

Una propuesta que mezcla acrobacia milenaria con puesta en escena contemporánea

‘El Último Dragón’ toma como punto de partida antiguas leyendas orientales para construir un espectáculo en el que cada número acrobático forma parte de una narrativa mayor. La producción integra vestuario tradicional, música en vivo, efectos visuales y momentos de humor que hacen accesible el espectáculo para públicos de todas las edades, sin restar exigencia técnica a las actuaciones.

Los números que más impacto han generado en el público incluyen acrobacias sobre bicicletas, saltos a través de aros —técnica conocida como Hoop Diving—, equilibrio sobre sillas apiladas, aro aéreo, cintas aéreas o straps y un sorprendente acto de antipodismo con tambores, en el que los artistas manipulan objetos con los pies mientras están en posición invertida. A estos se suman los platos giratorios, el malabarismo con paraguas, el diábolo, las pulsadas, los malabares y el mástil chino.

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'El Último Dragón' construye su propuesta a partir de leyendas orientales con vestuario tradicional, música en vivo y efectos visuales.

La velocidad de ejecución, la sincronía entre los intérpretes y la dificultad técnica de cada número son los elementos que, según las reacciones del público desde el estreno, distinguen esta producción de otras propuestas circenses que han visitado Lima en los últimos años.

La China National Acrobatic Troupe: 75 años de historia y 72 medallas de oro

Detrás del espectáculo está la China National Acrobatic Troupe, fundada en 1950 bajo el auspicio del Gobierno Central de China. A lo largo de sus 75 años de existencia, la compañía ha recorrido más de 80 países y acumulado 72 medallas de oro y 10 distinciones honoríficas en competencias nacionales e internacionales, una trayectoria que la consolida como la principal embajadora de la acrobacia china en los escenarios del mundo.

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El espectáculo incluye Hoop Diving, equilibrio sobre sillas, aro aéreo, cintas aéreas y antipodismo con tambores entre sus números principales.

Su presencia en Lima representa uno de los eventos de artes escénicas de mayor envergadura del año en el Perú. El lleno registrado en el estreno del 1 de agosto confirmó la expectativa del público limeño, y la demanda sostenida durante la semana ha llevado varias funciones al límite de su capacidad.

Funciones este fin de semana y cómo conseguir entradas

Quedan dos días de funciones en Lima. Este sábado 8 de agosto, las presentaciones están programadas a las 11:30 a.m., 4:00 p.m. y 8:00 p.m. El domingo 9 de agosto, último día de la temporada limeña, las funciones son a las 11:30 a.m., 3:30 p.m. y 7:30 p.m. Todas se realizan en el Gran Teatro Nacional.

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La velocidad, la sincronía y la dificultad técnica distinguen a 'El Último Dragón' entre las propuestas circenses que llegaron a Lima en los últimos años.

Las entradas están disponibles en Teleticket desde 50 soles. Dado que varias localidades están próximas a agotarse, los organizadores recomiendan adquirirlas con anticipación para asegurar el ingreso, especialmente en las funciones del domingo.

Tras concluir la temporada limeña, ‘El Último Dragón’ continuará su recorrido por otras ciudades del país antes de seguir hacia Ecuador y Colombia como parte de su gira por Sudamérica.