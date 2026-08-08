El Festival Mundial de Circo 2026 alista su regreso a Lima con más de 50 artistas de once países

The Flying Henriquez, Maverick, Alexander Sánchez, Luján Gómez y Peluzín integran la programación del circo contemporáneo en Lima.

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El Festival Mundial de Circo 2026 reunirá a más de 50 artistas de once países en la Explanada del Jockey Club del Perú entre el 10 y el 12 de agosto, en lo que será la segunda edición de este certamen competitivo en Lima. La propuesta repite el formato de su debut en 2025 —que se realizó del 18 al 20 de agosto en el mismo recinto y se consolidó como el evento circense más importante del país— y esta vez suma un jurado internacional de diez especialistas provenientes de Italia, Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, España y Perú.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket y en la boletería del circo. El certamen reunirá artistas de Ucrania, Francia, España, Italia, Israel, Hungría, Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, en una competencia donde cada número será evaluado por el jurado en función de su dificultad técnica, creatividad, ejecución artística y conexión con el público. Las funciones se realizarán a las 5:30 p. m. y a las 8:30 p. m. durante los tres días del festival.

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Trapecio volante, telas aéreas y malabares: la cartelera de la edición 2026

El programa del festival incluye algunos de los números más exigentes del circo contemporáneo. The Flying Henriquez presentarán el trapecio volante doble; Maverick exhibirá destreza sobre la rola bola; Alexander Sánchez competirá con malabares de rebote; Duo Adventures y Anastasiia llevarán el aro aéreo al escenario.

Asimismo, Duo Delirium presentará la faja aérea; Arbon mostrará sus pulsadas; la Troupe Los Rodríguez actuará en alambre tenso doble; Luján Gómez interpretará telas aéreas; Adriana Lazarte combinará pulsadas con fajas aéreas; y Duo Bora presentará trapecio fijo. El payaso Peluzín completará la cartelera con sus intervenciones de humor en cada función.

La edición 2025 entregó tres categorías de premios: Circo de Bronce para LS Brothers, Troup Uniqum, Danylo y Karolina; Circo de Plata para el Dúo Stauberti y Dúo Desire; y Circo de Oro para Dmytro, un joven artista que el jurado calificó como el gran triunfador de aquella primera edición.

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La segunda edición del Festival Mundial de Circo 2026 se realizará en la Explanada del Jockey Club del Perú con entradas disponibles en Teleticket.

Un jurado con presencia en los principales festivales del mundo

El panel de jueces del Festival Mundial de Circo 2026 reúne figuras con trayectorias en los certámenes circenses más reconocidos a nivel internacional. Fabio Montico (Italia), presidente del jurado, dirige el Festival Internacional de Circo de Italia y es una de las autoridades más reconocidas del sector a nivel mundial.

Odette Bouglione (Francia) preside desde 2021 el histórico Cirque d’Hiver Bouglione de París, institución fundada en 1852 e incorporada a la familia Bouglione en 1934. Es la primera mujer en asumir la presidencia de este organismo en casi un siglo de gestión familiar.

Tito Gaona (México), nacido en Guadalajara el 29 de agosto de 1947, integra los Flying Gaonas, considerados una de las grandes dinastías del trapecio volante en la historia del circo. En 1978, junto a sus hermanos Mando y Chela y el catcher Lalo Murillo, la familia recibió el Payaso de Oro —el máximo galardón del Festival Internacional de Circo de Montecarlo, equivalente al Oscar del circo— de manos del príncipe Rainier III de Mónaco.

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Katya Arata-Quiroga (Estados Unidos), artista y empresaria circense de séptima generación, dirige el Circus Vargas y también cuenta con el Payaso de Oro de Montecarlo entre sus distinciones. Renato Fuentes (México), de la dinastía Los Valentinos, dirige el Circo Petit. Frederico Reder (Brasil), conocido en el medio como el “Rey del Circo”, ha integrado el circo y el teatro de gran formato en sus producciones en América Latina.

Louisa Raluy (España) codirige el Circo Raluy como representante de la cuarta generación de una de las familias circenses más reconocidas de Europa. Johnny Lam (México) alcanzó proyección internacional con el Circo Tihany. María José Pinto Rodas (Uruguay) pertenece a la cuarta generación del Circo Rodas de Argentina y es especialista en diseño y confección de vestuario circense.

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El jurado internacional del Festival Mundial de Circo 2026 evaluará cada número por dificultad técnica, creatividad, ejecución artística y conexión con el público.

Fernando Zevallos, el referente peruano en el jurado

El único jurado nacional del certamen es Fernando Zevallos Villalobos, fundador y director artístico de La Tarumba, la compañía circense, teatral y musical peruana creada el 12 de febrero de 1984 en Lima. Zevallos inició el proyecto junto a un grupo de jóvenes actores de teatro que buscaban una nueva expresión escénica que integrara circo, danza y música en vivo. En más de cuatro décadas, La Tarumba ha producido 25 espectáculos con más de 5.000 presentaciones en temporadas, festivales y giras por Perú, América Latina y Europa.

La Tarumba cuenta desde 2003 con carpas de circo equipadas con 900 butacas y una escuela profesional que recibe más de 1.000 alumnos al año. Zevallos es reconocido como uno de los principales impulsores del circo contemporáneo en el Perú, con una trayectoria que combina la formación artística con la proyección internacional de la disciplina.

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El Festival Mundial de Circo 2026 se realizará del 10 al 12 de agosto en la Explanada del Jockey Club del Perú, con funciones a las 5:30 p. m. y a las 8:30 p. m. cada día. Las entradas están disponibles en Teleticket y en la boletería del recinto.