Monserrat Seminario culpa a Susan Villanueva de su ruptura con Melcochita: “Le ponía mujeres para alejarlo de mí”

En una entrevista para Magaly TV La Firme, Monserrat Seminario lanzó fuertes acusaciones contra su ex hijastra y sostuvo que la familia de Melcochita habría interferido constantemente en su relación. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Monserrat Seminario y la familia de Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, volvió a intensificarse luego de que la todavía esposa del humorista lanzara una serie de acusaciones contra Susan Villanueva y otros hijos del artista.

El enfrentamiento entre ambas mujeres no es reciente. Sin embargo, las nuevas declaraciones han reavivado una polémica que involucra supuestas infidelidades, conflictos familiares y responsabilidades económicas relacionadas con la exrelación del sonero.

Todo comenzó cuando la expareja del humorista sostuvo a un medio conocido que los hijos de Pablo Villanueva habrían interferido constantemente en su relación sentimental, con el objetivo de provocar el distanciamiento definitivo.

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Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat asegura que los hijos de Melcochita buscaban separarlos

Durante su intervención, Monserrat Seminario relató que, mientras mantenía una relación con Melcochita, enfrentó constantes problemas con algunos integrantes de la familia del artista.

Según afirmó, uno de los principales conflictos era la supuesta intervención de sus hijastros, quienes —de acuerdo con su versión— intentaban alejar al humorista del hogar.

“Los hijos le ponían mujeres para alejarlo de mí y lo desaparecían por 4 o 6 días seguidos”, mencionó en entrevista a Trome. Con esta declaración, la expareja del cómico aseguró que los familiares del artista promovían situaciones para deteriorar la convivencia y generar conflictos dentro de la relación.

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Asimismo, dirigió sus principales cuestionamientos contra Susan Villanueva, a quien señaló directamente de mantener una actitud hostil durante el tiempo que compartieron como familia.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat acusa a Susan de tener una “obsesión enfermiza” con Melcochita

Además de asegurar que existía una supuesta intención de separar a la pareja, Monserrat Seminario afirmó que Susan Villanueva mantenía un comportamiento excesivamente protector con su padre. Según indicó, esa situación terminó afectando la estabilidad de su relación con el humorista.

Durante la entrevista sostuvo que la hija de Melcochita, junto con otros hermanos, presuntamente buscaba presentar mujeres al artista para provocar nuevos conflictos sentimentales.

Las declaraciones generaron una inmediata repercusión debido a la gravedad de los señalamientos, motivo por el cual la respuesta de Susan Villanueva no tardó en llegar.

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Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan Villanueva responde desde Estados Unidos y niega todas las acusaciones

Desde Estados Unidos, donde se encuentra actualmente, Susan Villanueva decidió responder públicamente a las afirmaciones realizadas por Monserrat Seminario. La hija de Melcochita rechazó por completo la versión ofrecida por su exmadrastra y aseguró que todo forma parte de una serie de mentiras.

“Ella sola se busca hombres, a ella le gusta estar de un hombre en uno, por aquí, por allá.” Con estas palabras, Susan no solo negó haber interferido en la vida sentimental de su padre, sino que además cuestionó directamente la conducta de Monserrat Seminario durante el tiempo que mantuvo una relación con el humorista.

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Según explicó, nunca existió un plan para alejar a Melcochita de su hogar y afirmó que su padre siempre tomó sus propias decisiones sentimentales.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan presenta imágenes y asegura que la ruptura fue por una infidelidad

En un intento por reforzar su versión, Susan Villanueva mostró un video en el que, según explicó, aparece Monserrat Seminario besando a un hombre identificado como ‘Lalo’. La hija del humorista aseguró que ese material corresponde al año 2023 y sostuvo que ese episodio habría sido el verdadero motivo del fin de la relación entre la expareja.

“Nos comunicó por qué había sido la ruptura, fue una infidelidad.” De acuerdo con Susan, estas imágenes contradicen el relato presentado por Monserrat Seminario y demostrarían que la separación no estuvo relacionada con una supuesta intervención de los hijos de Melcochita.

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Hasta el momento, la expareja del artista no se ha pronunciado sobre este material audiovisual difundido durante el programa.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mi papá siempre se ha buscado sus propias mujeres”: Susan rechaza haber intervenido en la vida sentimental del humorista

Otro de los puntos abordados por Susan Villanueva fue la afirmación de que ella habría presentado mujeres a su padre para alejarlo de Monserrat Seminario.

La hija del humorista negó tajantemente esa versión y sostuvo que Melcochita siempre ha tomado sus propias decisiones en el plano sentimental. “Yo mami no soy. Mi papá siempre se ha buscado sus propias mujeres. Es más, con la mujer que está ahora se lo consiguió ella porque ella la metió a la casa.”

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan cuestiona el rol de Monserrat como madre y habla del apoyo económico de Melcochita

La controversia no terminó con las acusaciones sobre presuntas infidelidades. Durante la entrevista, Susan Villanueva también cuestionó duramente la actitud de Monserrat Seminario respecto a la crianza de sus hijas.

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Según afirmó, Melcochita continúa cubriendo la totalidad de los gastos relacionados con las menores, incluyendo vivienda, educación y alimentación. En ese contexto, lanzó uno de los comentarios más fuertes de toda la entrevista.

“Hipócrita, ni toma. Todo el día estás tirada ahí tragando. Trabaja, lleva a tus hijas al colegio. Según tú eres mamá soltera, pero te pagan casa, Netflix, cable, colegios, lonchera, comida, te han dado carro. ¿Qué más quieres? Casi cualquiera.”

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.