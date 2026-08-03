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El cielo se oscurecerá el 12 de agosto del 2026: dónde ver el eclipse solar total desde México

Este fenómeno será visible como total principalmente en una franja que recorrerá el norte de España, partes de Portugal, Islandia y Groenlandia

Eclipse solar total en un cielo azul oscuro, con la corona del sol resplandeciendo. Un lago refleja la luz, y montañas rodean a personas observando.
Observadores contemplan un eclipse solar total que proyecta su corona brillante sobre un sereno lago de montaña bajo un cielo estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026 será un eclipse solar total, es decir, la Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, cubriendo por completo el disco solar y generando oscuridad diurna en la franja de totalidad.

Este fenómeno será visible como total principalmente en una franja que recorrerá el norte de España, partes de Portugal, Islandia y Groenlandia, con máxima duración de hasta 2 minutos y 18 segundos cerca de la costa occidental de Islandia.

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En el resto de Europa, parte de Canadá, el norte de Estados Unidos y África occidental, el eclipse se verá de forma parcial, con distintos grados de ocultación del Sol.

La fase de totalidad en la península ibérica ocurrirá cerca del atardecer, por lo que el Sol estará muy bajo en el horizonte. En España, la oscuridad será total solo en una franja estrecha, especialmente en la zona norte.

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En otras partes de Europa y América del Norte, el porcentaje de ocultación será menor: por ejemplo, hasta 91% en Londres y 92% en París, mientras que en Nueva York solo se oscurecerá un 10% del Sol.

Este eclipse es especialmente relevante porque será la primera vez en más de un siglo que se observará un eclipse solar total en territorio de la España peninsular y Portugal continental. La siguiente oportunidad similar llegará hasta el verano de 2027.

eclipse solar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cómo se verá en México el eclipse de sol del 12 de agosto del 2026

El eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026 no será visible en México, ni en su fase total ni parcial.

Como mencionamos antes, de acuerdo con los cálculos astronómicos y la información de la NASA, la franja de totalidad cruzará principalmente Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, el norte de España y una pequeña parte de Portugal.

En otras regiones, como Estados Unidos, Canadá, Europa y el noroeste de África, podrá observarse de manera parcial, pero México queda fuera de cualquier zona de visibilidad directa.

Sin embargo, si te interesa seguir el evento, la NASA y otros portales especializados transmitirán el eclipse en vivo por internet, mostrando imágenes en tiempo real desde lugares donde sí será visible la totalidad, como Islandia y España.

La transmisión en la página oficial de la NASA comenzará a las 11:15 de la mañana, hora del centro de México, el 12 de agosto de 2026.

La próxima oportunidad para observar un eclipse solar notable en México será hasta otro evento astronómico futuro, ya que este de agosto de 2026 no podrá observarse desde territorio nacional, ni a simple vista ni con telescopio.

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Eclipse solar - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son los siguientes eclipses que habrá en México en 2026 y 2027

Estos son los próximos eclipses que se podrán observar en México en 2026 y 2027:

2026

  • Eclipse lunar parcial: La noche del 27 de agosto de 2026 y la madrugada del 28, en México se verá un eclipse lunar parcial profundo, cubriendo entre el 93% y 96% de la superficie de la Luna. Será visible en todo el país si las condiciones climáticas lo permiten.
    • Inicio de la fase parcial: 19:25 horas (Centro de México), 27 de agosto
    • Punto máximo: Cerca de las 22:00 horas
    • Fin de la fase parcial: 01:02 horas, 28 de agosto
    • No es necesario protección ocular para observarlo.
    • Es el último eclipse lunar relevante del año en México.
  • Eclipse solar total: El 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse total de Sol, pero no será visible en México. La franja de totalidad cruzará Groenlandia, Islandia, España y Portugal, pero no alcanzará territorio mexicano, ni siquiera de forma parcial. 

2027

  • Hasta el momento, no hay registro de eclipses solares o lunares relevantes visibles en territorio mexicano durante 2027. Los principales eventos astronómicos de ese año serán visibles en otras partes del mundo o serán poco notorios desde México.

Por su parte, para el año 2028, sí se espera un eclipse lunar parcial profundo visible nuevamente en México, pero en 2027 no hay eventos de gran relevancia para el territorio nacional.

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