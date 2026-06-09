Perú

Bárbara de Regil llega por primera vez a Lima con ‘Cardio Motivacional’

La recordada protagonista de Rosario Tijeras alista su arribo a nuestro país con su masterclass

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Díptico de Bárbara de Regil posando con ropa deportiva. A la izquierda, viste top y shorts amarillos, sentada junto a pesas. A la derecha, top fucsia y shorts negros, con una toalla blanca al cuello
La reconocida actriz y figura fitness Bárbara de Regil llega a Lima, Perú, para presentar su evento de 'Cardio Motivacional', promoviendo un estilo de vida saludable.

La actriz mexicana Bárbara de Regil presentará por primera vez en Lima su masterclass “Cardio Motivacional”. El evento se realizará el sábado 18 de julio en el Multiespacio Costa 21 y reunirá a sus seguidores peruanos en una jornada enfocada en el bienestar físico y emocional.

Con una carrera consolidada en televisión y cine, Bárbara de Regil es conocida por su papel en Rosario Tijeras, una de las series mexicanas con mayor éxito en streaming. Ahora, la actriz trae a Perú una experiencia que busca motivar no solo el cuerpo, sino también la mente.

El concepto de “Cardio Motivacional” nace de la intención de promover el ejercicio sin la obligación de ir a un gimnasio. La rutina incluye ejercicios accesibles y mensajes inspiradores de la propia actriz.

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Afiche de "Cardio Motivacional con Bárbara de Regil". Muestra a Bárbara en top rosa y shorts negros, con una toalla blanca, sobre un fondo morado con texto del evento, fecha y lugar
Bárbara de Regil, reconocida actriz y figura fitness, se prepara para su evento "Cardio Motivacional" en Lima, un encuentro que promueve la actividad física y el bienestar.

Durante la pandemia, la masterclass se volvió viral en redes sociales. Bárbara de Regil ofreció sesiones gratuitas desde su cuenta de Instagram, logrando reunir a más de 60.000 personas en transmisiones en vivo.

El evento en Lima permitirá a los asistentes no solo ejercitarse bajo la guía de la actriz, sino también escuchar su charla motivacional y acercarse a una figura influyente del entretenimiento latinoamericano. La organización espera una alta convocatoria, ya que la llegada de Bárbara de Regil ha despertado gran interés entre sus seguidores locales.

Bárbara de Regil posa de pie en un gimnasio, sonriendo y mirando hacia la derecha. Viste un top blanco de manga larga y shorts verdes. Se ven máquinas de ejercicio y ventanales con rascacielos
Bárbara de Regil posa en un gimnasio de Lima previo a su 'Cardio Motivacional', donde impartirá energía y disciplina en su primera visita.

Precios de entradas

Para acceder a la masterclass se han habilitado tres zonas:

  • Zona Diamante Incluye meet and greet con Bárbara de Regil, póster autografiado, botella tomatodo y mat para ejercicios. Precio: S/ 399
  • Zona Golden Incluye póster autografiado por la actriz. Precio: S/ 257
  • Zona VIP Precio: S/ 150

Las diferentes opciones permiten elegir la experiencia que mejor se adapte a cada asistente. La Zona Diamante ofrece beneficios exclusivos, mientras que las otras alternativas mantienen precios accesibles para el público general.

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Gráfico de plano de evento con zonas Diamante, Golden y VIP en amarillo, rosa y verde, respectivamente. Muestra precios en soles peruanos y beneficios de cada sección
El plano detallado muestra las zonas (Diamante, Golden, VIP) y precios para el evento "Cardio Motivacional" de Bárbara de Regil en Lima, con beneficios como Meet & Greet y pósteres autografiados.

¿Cómo comprar en Teleticket?

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 8 de junio a las 11:00 a.m. a través de Teleticket. El proceso es sencillo y completamente en línea.

  1. Ingresa a la web oficial e inicia sesión o crea una cuenta.
  2. Completa el registro con tus datos y valida tu correo electrónico para activar la cuenta.
  3. Busca el evento de Bárbara de Regil usando el buscador y haz clic en el banner.
  4. Teleticket emplea una cola virtual; espera tu turno sin recargar la página.
  5. Selecciona la zona y precio deseado, reserva tu asiento y confirma la compra.
  6. Realiza el pago con tarjeta y verifica que tus entradas aparezcan en la sección “Mis E-Tickets”.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

La organización recomienda revisar la disponibilidad de zonas y tener lista la información de pago para agilizar el proceso. Con esta guía, los interesados podrán asegurar su lugar en una experiencia que promete energía, motivación y cercanía con una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana.

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