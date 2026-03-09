De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 confirma la participación de cuatro representantes argentinos en el Estadio La Cartuja de Sevilla

La Velada del Año 6, uno de los mayores eventos de boxeo amateur y entretenimiento digital en español, confirmó a sus cuatro representantes argentinos para la edición de 2026, que se disputará el 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Se trata del periodista Gastón Edul, el cantante de trap Lit Killah, la youtuber Angie Velasco y el influencer de fitness Gero Arias, quienes participarán en distintas peleas en una jornada que reunirá a creadores de contenido de ambos lados del Atlántico. Sus nombres fueron anunciados oficialmente por Ibai Llanos, organizador del evento, durante un stream de Twitch.

Gastón Edul representará al periodismo argentino y enfrentará al español Edu Aguirre, panelista de El Chiringuito. Este será el primer combate entre dos periodistas en la historia del evento, y estará marcado por la rivalidad futbolística, ya que Aguirre es reconocido por su relación con Cristiano Ronaldo y Edul, por su vínculo con Lionel Messi. Edul declaró durante la presentación que aceptó el reto porque “es algo que me desafía y me saca de mi zona de confort”. El periodista, tras cubrir el Mundial que concluirá unos días antes, viajará directamente a Sevilla para enfrentar una exigente preparación.

Gastón Edul enfrentará al periodista español Edu Aguirre en el primer combate entre periodistas de la historia del evento

El cantante Mauro Monzón, mejor conocido como Lit Killah, hará su primera aparición en el boxeo amateur frente a Kidd Keo, referente del trap en España. Este cruce generó expectativas dentro de la escena musical, ya que ambos trasladarán al ring la histórica rivalidad entre el trap argentino y el español. Durante la presentación, los artistas intercambiaron frases desafiantes. Keo provocó a Lit con: “¿Ves esta mano? ¿Has visto esta? Te vas a comer las dos”, mientras que el argentino respondió: “¿Sabés de dónde soy yo? ¿Fuiste a González Catán alguna vez?”. Monzón, que ya acompañó a colegas en ediciones previas, ahora buscará hacerse un nombre propio sobre el cuadrilátero.

Lit Killah debutará en boxeo amateur contra el español Kidd Keo, destacando la rivalidad musical entre el trap argentino y el español

Por su parte, Angie Velasco, reconocida youtuber argentina con más de seis millones de suscriptores, se enfrentará a la influencer puertorriqueña Alondrissa. La confirmación de su participación resultó sorpresiva, ya que no figuraba entre las candidatas previas al anuncio oficial. El combate, pautado a tres asaltos y con casco, marcará el debut de Velasco en esta competencia.

Angie Velasco hará su debut en la competencia frente a la influencer puertorriqueña Alondrissa

Finalmente, el influencer de fitness Gero Arias, conocido por su fortaleza física y su participación en torneos como Párense de Manos, será otro representante argentino en Sevilla. Su adversario será ByViruzz, experimentado boxeador amateur con múltiples participaciones anteriores en la Velada. Cabe recordar que en 2024, Arias logró realizar 366 dominadas seguidas, aumentando una por cada día del año. Su combate será sin casco, lo que añade dificultad y expectativa al enfrentamiento, y el nacido en San Luis volverá al espectáculo con el desafío de medirse ante uno de los rivales más experimentados del cartel.

Gero Arias, influencer de fitness, se medirá en un combate sin casco ante ByViruzz, uno de los boxeadores más experimentados del evento

El impacto de los argentinos en La Velada y la proyección global del evento

La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos y transmitida en Twitch, YouTube y TikTok de forma gratuita, se consolidó como un referente internacional de boxeo amateur y entretenimiento digital. El formato reúne a comunicadores, músicos e influencers, y crece en convocatoria edición tras edición, sumando millones de espectadores en línea.

El Estadio La Cartuja repetirá como sede debido a su capacidad y condiciones ideales para eventos nocturnos. El cartel de 2026 contempla 10 combates confirmados, y la presencia de argentinos destaca los lazos deportivos y culturales con la comunidad digital hispanohablante. La experiencia será gratuita y accesible desde cualquier dispositivo, con amplia interacción del público a través de redes sociales. El evento representa un desafío inédito para los participantes argentinos, quienes asumen la competencia como una oportunidad de crecimiento personal y profesional en el escenario internacional.