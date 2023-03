Ethel Pozo lamentó quejas de María Pía Copello y aclaró que no están peleadas

Ethel Pozo aclara a María Pía Copello. (Captura)

Ethel Pozo decidió pronunciarse sobre las especulaciones de una disputa entre ‘América Hoy’ y ‘Mande quien mande’, luego de que María Pía Copello se quejara en vivo de que la producción del programa matutino invitara a Rafael Cardozo a su set de televisión cuando él ya había tenido pactado presentarse en el espacio de la exanimadora y Carlos Vílchez.

Si bien, los presentadores del magazine evitaron responderle, no dejaron de burlarse en los primeros minutos de la edición del 7 de marzo al aparecer agarrados de la mano y cantando el tema ‘Juntos como hermanos’. Esto avivó los rumores de una discusión entre ambas producciones.

Por ello, Ethel Pozo utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no existe ningún problema con María Pía Copello y lamentó la situación que se originó. A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora respondió a una publicación de un tiktoker que difundió la noticia.

“La María Pia Copello ha dicho en su programa que el programa de Ethel le “robó” a un invitado (Rafael Cardozo) y el cash cash habría sido el motivo. Haciendo recordaris, la conductora de “América Hoy” había dicho que “disfrutaba ver Rubí”. ¿Desde ahí proviene esta nueva “mecha”?”, escribió el creador de contenido conocido como ‘Ric La Torre’.

Este comentario no pasó desapercibido para Ethel Pozo, quien no se quedó callada y comenzó asegurando que disfrutaba de ver la telenovela mexicana desde antes que se entrene ‘Mande quien mande’. Además, resaltó que no se ha peleado con María Pía Copello en ningún momento.

“Disfrutaba Rubi antes que salga el programa de Pia y Carlota, ahora disfrutamos con ellos. No hay pelea ni nada parecido. No soy así. Lamento que ayer, en su programa se hayan dicho cosas que afecten a los invitados y a las producciones. Espero que se solucione todo”, se lee.

Twitter.

Brunella Horna niega problemas con María Pía Copello

Brunella Horna respondió algunos comentarios en su cuenta de Instagram tras ser fuertemente criticada por supuestamente haberse burlado de María Pía Copello. Una usuaria no dejó de expresar su molestia y señaló que en ‘América Hoy’ habían hecho mofa de las palabras de la influencer.

“Ayer se burlaban de Pía, hoy piden respeto. ¿Qué cosas no?”, escribió una internauta en la publicación que realizó la empresaria por el Día de la Mujer. Rápidamente, la rubia decidió responderle. “¿De Pía? Nosotros no tenemos ningún problema con ella. Es un problema entre productores muy ajeno a nosotros”, sentenció.

Brunella Horna responde en Instagram.

¿Qué dijo María Pía Copello de ‘América Hoy’?

Todo sucedió el lunes 6 de marzo, cuando Rafael Cardozo se presentó en ‘América Hoy’ y dio una entrevista en la que habló del fin de su relación con Carol Reali. Ante ello, María Pía Copello se pronunció en su programa lamentando lo sucedido.

Según dijo la conductora, el brasilero estaba invitado para su espacio e incluso desde la semana anterior estaban promocionando su llegada. Por ello, hizo un llamado a la producción del magazine de la mañana por hacerle competencia, pese a ser del mismo canal.

“Hoy (lunes 6 de marzo) supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo. (...) “Pero lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así”, expresó.