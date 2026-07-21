Lima Sur concentra nuevos almacenes y eleva la demanda de trabajadores con habilidades tecnológicas

La expansión de los parques logísticos en Lima Sur está cambiando el perfil de trabajador que buscan las empresas de almacén y distribución. REUTERS/Richa Naidu

La expansión de los parques logísticos en Lima Sur ya no se mide únicamente en nuevos almacenes o metros cuadrados construidos. También está cambiando el tipo de trabajador que buscan las empresas. En operaciones donde cada producto debe registrarse, ubicarse y despacharse con rapidez, la experiencia en almacén sigue siendo necesaria, pero ahora debe convivir con el manejo de herramientas digitales.

Escáneres, lectores de radiofrecuencia y sistemas de gestión de inventarios forman parte de tareas que antes dependían en mayor medida del control manual. Por eso, los puestos de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y distribución requieren perfiles que combinen conocimiento operativo, precisión y capacidad para adaptarse a procesos más tecnificados.

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El cambio ya se refleja en la contratación. Según Adecco, los requerimientos de personal para posiciones de almacenamiento, inventario y distribución en Lima Sur crecieron alrededor de 25% durante el último año. Lurín concentra buena parte de ese movimiento: entre 2018 y 2024, la superficie destinada a almacenes en el distrito aumentó cerca de 70% y podría superar el millón de metros cuadrados durante 2026.

La experiencia en almacén ahora debe combinarse con el manejo de herramientas digitales como escáneres, radiofrecuencia y sistemas de gestión de inventarios. (Foto: Shutterstock)

El comercio electrónico explica parte de esta expansión. El aumento de las compras por internet obliga a recibir, clasificar, almacenar y despachar más productos, especialmente durante las campañas comerciales. Adecco estima que el mercado de almacenes en Lima creció alrededor de 12% en los últimos doce meses.

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“El crecimiento de la infraestructura logística no solo está generando más empleo, sino también elevando el nivel de los perfiles que requieren las empresas. Hoy se necesitan trabajadores capaces de adaptarse a entornos cada vez más tecnificados y con mayores exigencias de productividad”, señaló Alejandro Botero, director de Adecco Industrial & Logistics.

El comercio electrónico impulsó la expansión de almacenes en Lima al elevar la necesidad de recibir, clasificar, almacenar y despachar más productos.

Qué perfiles busca el sector

Los operarios de almacén, especialistas en picking y packing —selección y embalaje de productos—, encargados del control de inventarios, personal de recepción y despacho, y supervisores de turno encabezan la demanda.

La diferencia frente a años anteriores está en la forma de realizar estas tareas. Los lectores de radiofrecuencia permiten identificar y ubicar la mercadería; los escáneres registran entradas y salidas; y los sistemas de gestión de almacenes, conocidos como WMS, ayudan a controlar el stock, los recorridos internos y los tiempos de atención.

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No se exige que los operarios sepan programar, pero sí que puedan aprender a usar estos equipos, seguir indicaciones digitales y registrar la información sin frenar el ritmo de la operación.

Los operarios de almacén, los perfiles de picking y packing, el personal de recepción y despacho y los supervisores de turno encabezan la demanda del sector logístico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los perfiles más valorados son aquellos que combinan experiencia operativa con conocimientos tecnológicos”, indicó Botero. La capacidad de adaptación y aprendizaje también empieza a tener mayor peso en los procesos de selección.

Algunas posiciones, sin embargo, siguen siendo difíciles de cubrir. Entre ellas figuran los operadores de montacargas certificados, que requieren preparación específica y experiencia en el manejo seguro de la maquinaria. También cuesta encontrar personal disponible para jornadas nocturnas o de madrugada.

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Campañas que pueden duplicar la planilla

La necesidad de trabajadores aumenta durante campañas como Cyber, Fiestas Patrias y fin de año. En esos periodos, algunas operaciones pueden duplicar temporalmente su planilla habitual para responder al incremento de pedidos y evitar retrasos en los despachos.

Las contrataciones se concentran en labores de recepción, clasificación, preparación de pedidos, embalaje, control de inventarios y distribución. El reto no es solo sumar personal por algunas semanas, sino incorporarlo con rapidez a una cadena donde un error de registro puede retrasar una entrega o desordenar el stock.

Adecco prevé que la automatización continuará elevando las exigencias para los puestos operativos. La firma también anticipa una mayor profesionalización de los trabajadores, estándares de seguridad más estrictos y avances en la formalización laboral ante la llegada de centros de distribución de mayor escala.

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