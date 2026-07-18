¿Quieres ganar dinero extra? Vende lo que ya no usas en redes sociales con estos seis consejos

Un hombre sonriente en su hogar fotografía varios objetos de segunda mano para publicar en una plataforma de ventas en línea, con un teléfono mostrando la interfaz del sitio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada para generar ingresos adicionales mediante la venta de artículos de segunda mano. Celulares, laptops, ropa, muebles, bicicletas y otros objetos que permanecen guardados en casa pueden convertirse en una oportunidad para obtener dinero extra si se publican de forma adecuada y se toman las precauciones necesarias durante la venta.

Con motivo de las vacaciones de medio año, muchas personas aprovechan para ordenar sus hogares y deshacerse de objetos que ya no utilizan. En ese contexto, el jefe académico de Negocios e Innovación de Toulouse Lautrec, Alexis López, compartió seis recomendaciones para vender con éxito productos usados a través de plataformas digitales, según informó Andina Noticias.

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El especialista explicó que una buena estrategia comienza antes de publicar el anuncio. Elegir correctamente el artículo, fijar un precio competitivo, presentar información clara y priorizar la seguridad durante toda la operación son aspectos que pueden marcar la diferencia entre concretar una venta rápidamente o mantener el producto sin compradores durante varias semanas.

Una persona sonríe con billetes y un teléfono que indica una venta completada, contrastando un depósito repleto de objetos con el mismo espacio ordenado, lo que ilustra la monetización del desorden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo y qué vender rápido?

Antes de ofrecer un artículo, es recomendable verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento y que exista interés por ese tipo de producto en el mercado. De acuerdo con Alexis López, entre los artículos de segunda mano con mayor demanda figuran los celulares, laptops, ropa, muebles, pequeños electrodomésticos, bicicletas, videojuegos y productos para bebés.

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Asimismo, el especialista recomienda establecer un precio competitivo. Una referencia útil es ofrecer el producto entre el 50% y el 80% de su valor original cuando se encuentra en excelentes condiciones, aunque el monto final dependerá de factores como la demanda, la categoría del artículo y el tiempo que se espere para concretar la venta.

Otro aspecto clave es la calidad de la publicación. Según recoge Andina Noticias, las fotografías deben ser propias, recientes y mostrar el estado real del producto, ya que generan mayor confianza que imágenes promocionales obtenidas de internet o creadas con inteligencia artificial. Además, la descripción debe incluir la marca, dimensiones, tiempo de uso, estado de conservación, motivo de la venta, precio, ubicación y modalidad de entrega para resolver las principales dudas del comprador.

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Un individuo prepara objetos variados, incluyendo ropa, teléfonos y una bicicleta, fotografiándolos con un smartphone y consultando precios en una libreta para su venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elige la plataforma adecuada

Elegir correctamente el canal de venta también influye en las posibilidades de éxito. El especialista señala que Facebook Marketplace continúa siendo una de las plataformas más utilizadas por su amplio alcance y la facilidad para contactar compradores cercanos. También pueden emplearse grupos especializados de Facebook, Instagram para productos con mayor atractivo visual y aplicaciones enfocadas en la compra y venta de artículos usados.

Las recomendaciones también incluyen reforzar la seguridad durante todo el proceso de compra y venta. Antes de entregar cualquier producto, es importante comprobar que el dinero haya ingresado efectivamente a la cuenta bancaria y evitar compartir claves, códigos de verificación o información financiera sensible. Asimismo, se aconseja desconfiar de quienes intenten acelerar la operación de manera inusual.

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Las entregas deben realizarse en lugares públicos, iluminados y concurridos, preferentemente durante el día. Si se trata de un artículo de alto valor, acudir acompañado puede brindar una mayor seguridad. También es recomendable conservar las conversaciones con el comprador y los comprobantes de pago para respaldar la operación ante cualquier eventual inconveniente.

Una mujer gestiona la venta de artículos de segunda mano utilizando una laptop y un teléfono móvil en una plataforma digital, con un paquete y un comprobante de transferencia sobre su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convierte tus cosas viejas en ingresos

De acuerdo con Andina Noticias, una experiencia positiva puede ser el punto de partida para convertir la venta ocasional de productos usados en un ingreso complementario. Para ello, Alexis López recomienda desarrollar habilidades como negociación, atención al cliente, fotografía de productos, marketing digital, fijación de precios y gestión de redes sociales.

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El especialista también destaca la importancia de construir una buena reputación entre los compradores. Las recomendaciones, las valoraciones positivas y el cumplimiento de los acuerdos generan confianza y aumentan las posibilidades de concretar futuras ventas en plataformas digitales.

Un hombre celebra el pago recibido en su teléfono móvil por la venta de artículos de segunda mano, con una caja de envío lista, dinero en efectivo y otros objetos ya preparados sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del beneficio económico, comercializar artículos de segunda mano contribuye a la economía circular, ya que permite extender la vida útil de los productos, reducir el desperdicio y fomentar un consumo más sostenible. Según datos de DataReportal 2025 citados por Andina Noticias, el Perú cuenta con 27,3 millones de usuarios de internet y 24,5 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que amplía el alcance de este tipo de transacciones digitales.

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