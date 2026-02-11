Perú

Unesco incorpora manuscritos y composiciones de Felipe Pinglo al Registro Memoria del Mundo del Perú

Los documentos permiten seguir la evolución artística del compositor y comprender la consolidación del vals criollo como expresión urbana del siglo XX

Felipe Pinglo
Felipe Pinglo

La memoria musical del país suma un nuevo capítulo en su proceso de preservación. El Comité Peruano Memoria del Mundo de la Unesco incorporó al Registro Peruano Memoria del Mundo el patrimonio documental titulado “Obra musical del compositor peruano Felipe Pinglo Alva”. La decisión coloca bajo resguardo oficial un conjunto de documentos que permite seguir de cerca el trayecto creativo de una de las figuras centrales de la música criolla.

La certificación que acredita esta inscripción se entregó este martes 10 de febrero en una ceremonia pública. El acto formal no solo reconoce el valor histórico de los manuscritos y textos reunidos, sino que también refuerza la política de protección del patrimonio documental que impulsa el país en coordinación con la Unesco.

La aprobación se produjo durante la sesión del Comité celebrada el 25 de noviembre de 2025. Con este paso, el organismo avanza en su propósito de garantizar la conservación y el acceso permanente a documentos que forman parte de la memoria colectiva.

Un archivo que retrata el proceso creativo

Conocido como "El Bardo inmortal",
Conocido como "El Bardo inmortal", Felipe Pinglo fusionó estilos como el vals limeño y el tango argentino, dejando un legado con más de 300 composiciones.

El conjunto incorporado reúne poemas, composiciones y letras de canciones que dan cuenta del proceso creativo y de la evolución musical de Felipe Pinglo Alva (1899-1936). Estos materiales permiten conocer cómo se forjó el estilo de quien es reconocido como figura fundamental de la música criolla peruana.

Los documentos también constituyen un testimonio esencial del desarrollo del vals criollo y de su consolidación como expresión cultural urbana a inicios del siglo XX. A través de las letras y partituras, se observa la transición de un género que pasó de espacios barriales a escenarios formales, con una identidad propia dentro de la escena musical limeña.

El Comité Peruano Memoria del Mundo de la Unesco tiene como finalidad contribuir a la preservación del patrimonio documental del Perú, mejorar las posibilidades de su acceso y crear una mayor conciencia de su existencia e importancia para beneficio del desarrollo nacional. La incorporación de la obra de Pinglo se enmarca en esa línea de acción.

La secretaria técnica del Comité, María del Pilar Agapito Roca, presidió la ceremonia pública de entrega del certificado. El documento fue recibido por Anabel Gómez Alva, sobrina nieta del compositor.

El evento se realió el 10 de febrero, a las 15:30 horas, en el Salón de Actos de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, ubicado en jirón Carabaya 641. La entrega simboliza el reconocimiento oficial a un legado que forma parte del repertorio tradicional del país.

Trayectoria y reconocimientos oficiales

El impacto de Pinglo perdura
El impacto de Pinglo perdura como un testamento duradero de su firme compromiso con la justicia social y su influencia profunda en la música y la sociedad peruana.

Julio Felipe Federico Pinglo Alva nació en Barrios Altos, Cercado de Lima. En 1931 estrenó el vals “El plebeyo” en el Teatro Alfonso XIII del Callao. La pieza fue interpretada por el dúo de hermanos Alcides y Giordano Carreño, según información del Ministerio de Cultura (Mincul).

La obra musical del maestro fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 19 de agosto de 2016. Más adelante, en 2021, el Mincul le otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura.

La producción de Pinglo resultó fundamental en la difusión y evolución de la música criolla. Sus composiciones continúan en repertorios y celebraciones dentro y fuera del país. Con la incorporación de su obra documental al Registro Peruano Memoria del Mundo de la Unesco, el Estado refuerza el compromiso con la protección de un legado que forma parte de la historia cultural peruana.

