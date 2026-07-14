Perú

¿Cómo estará el clima en Arequipa?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes 14 de julio?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Arequipa.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Arequipa es de 1% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 1% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 22 grados y un mínimo de 10 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 6.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se registran en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

PUBLICIDAD

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un costado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Sheyla Rojas habría puesto fin a su romance con Sir Winston tras conductas que la decepcionaron: “Hay cosas que se ha enterado”

Magaly Medina contó que la influencer tomó distancia del empresario después de descubrir información durante su viaje al Perú, un periodo que también coincidió con señales de enfriamiento y una publicación en TikTok

Sheyla Rojas habría puesto fin a su romance con Sir Winston tras conductas que la decepcionaron: “Hay cosas que se ha enterado”

Huayhuahuasi registra un temblor de magnitud 5.4

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Huayhuahuasi registra un temblor de magnitud 5.4

Magaly Medina sorprendida del supuesto romance entre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida, él quiere que se enteren”

La conductora analizó la frase que utilizó Sergio George para referirse a Magdyel Ugaz y sostuvo que el productor musical quiso hacer pública la etapa que vive con la actriz al compartir fotografías, videos y una canción con un marcado contenido ‘romántico’

Magaly Medina sorprendida del supuesto romance entre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida, él quiere que se enteren”

Magaly Medina acepta disculpas de Mario Hart por acusarla erróneamente, pero advierte: “No me echen cosas que yo no he dicho”

El piloto reconoció públicamente que se equivocó al atribuirle a Magaly Medina la difusión de información sobre la polémica en torno a su matrimonio con Korina Rivadeneira, y le ofreció disculpas durante el pódcast Sin + que decir

Magaly Medina acepta disculpas de Mario Hart por acusarla erróneamente, pero advierte: “No me echen cosas que yo no he dicho”

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

La conductora de Magaly TV La Firme aprovechó el ataque armado contra el bus de Las Estrellas de la Cumbia para revelar que las amenazas de muerte en su contra, así como contra su abogado y su productor, continúan pese a que denunció el caso ante la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Rafael López Aliaga seguirá como candidato a primer regidor de Lima tras el fallo del JNE que dejó sin efecto la resolución del JEE

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

Perú tiene el récord de cambios de mando en los últimos 10 años: Estos son todos los presidentes que juramentaron antes de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Sheyla Rojas habría puesto fin a su romance con Sir Winston tras conductas que la decepcionaron: “Hay cosas que se ha enterado”

Magaly Medina sorprendida del supuesto romance entre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida, él quiere que se enteren”

Magaly Medina acepta disculpas de Mario Hart por acusarla erróneamente, pero advierte: “No me echen cosas que yo no he dicho”

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

DEPORTES

A qué hora juega Francia vs España HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

A qué hora juega Francia vs España HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Ignacio Buse sube en el ranking ATP y sigue como número uno de Perú: así quedaron los tenistas nacionales

Felipe Vizeu, en pie de lucha: desea quedarse en Sporting Cristal pese a que dejó de entrar en la consideración del club

El poderoso adjetivo que José Luis Carranza le colocó a Héctor Cúper en Universitario: “Por algo trae a los mejores”

Horacio Melgarejo pidió disculpas por sus polémicas declaraciones tras la eliminación de Cienciano: “Tampoco maté a nadie”