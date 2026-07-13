Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de julio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro frente al sol peruano se cotiza en 3,89 soles, lo que representa un aumento del 0,72% respecto al precio de cierre previo de 3,87 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,42%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -5,77%.
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