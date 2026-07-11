Clima en Huancayo: cuál será la temperatura máxima y mínima este 11 de julio

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 11 de julio?, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Huancayo.
Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 16 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 35 kilómetros por hora.
En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 8.
Para la noche, la temperatura alcanzará los 0 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.
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Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.
En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.
El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual está presente justo en la ciudad de Huancayo.
El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante todas las estaciones del año.
El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.
Perú y sus 38 climas
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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