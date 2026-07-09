Noruega vs Inglaterra minuto a minuto: dónde y cómo ver gratis el duelo por los cuartos del Mundial 2026 en México

El sábado 11 de julio, Noruega e Inglaterra disputan un lugar en las semifinales del Mundial 2026 . (AFP/CUARTOSCURO)

Noruega e Inglaterra se miden este sábado 11 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026, con Erling Haaland como la gran amenaza para los Tres Leones y un boleto a semifinales como premio.

Inglaterra llega al duelo tras dos victorias de carácter. Remontó un gol en contra para vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en octavos, y luego resistió con diez hombres en el Estadio Ciudad de México para imponerse 3-2 a los anfitriones. Jude Bellingham marcó dos goles en el Azteca; Harry Kane suma seis en el torneo.

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Los noruegos disputan su primer cuarto de final en la historia de los Mundiales. Inglaterra, en cambio, vuelve a esta instancia por undécima vez, aunque solo ha llegado a semifinales en tres ocasiones: ganó en casa en 1966 y perdió en esa fase en 1990 y 2018.

Haaland se enfrenta a sus compañeros de club

5 de julio de 2026; East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU; El delantero noruego Erling Haaland (9) celebra su primer gol del partido junto a sus compañeros durante un encuentro de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el New York New Jersey Stadium. Crédito obligatorio: Vincent Carchietta-Imagn Images

El duelo tiene un ingrediente extra: Haaland se medirá a sus compañeros del Manchester City, Nico O’Reilly y Marc Guehi, y a su excompañero John Stones. El capitán noruego Martin Ødegaard, del Arsenal, jugará frente a sus compañeros de club Declan Rice y Bukayo Saka. En total, nueve de los 26 jugadores de la selección noruega militan en la Premier League.

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Noruega llegó como sublíder del Grupo I, por detrás de Francia, y encadenó dos victorias en la fase eliminatoria. El equipo de Ståle Solbakken combina solidez defensiva con el poder de Haaland en ataque, quien ha marcado en cada uno de sus últimos 14 partidos oficiales con la selección, 27 goles en total.

El delantero del Manchester City fue el héroe de Noruega en los dos encuentros de ronda eliminatoria: anotó el gol de la victoria en el último minuto ante Costa de Marfil en dieciseisavos, y firmó un doblete ante Brasil en octavos para eliminar a la pentacampeona.

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Inglaterra lideró el Grupo L por delante de Croacia, Ghana y Panamá. Ante México en el Azteca tuvo apenas el 33.2% de posesión, su cifra más baja en un partido de Mundial desde que hay registros, en 1966. Thomas Tuchel lo resumió así: “Lo logramos con pura mentalidad, con corazón, superando todos los obstáculos que se nos pusieron por delante”.

Primera vez en un Mundial, pero no son desconocidos

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Jude Bellingham de Inglaterra celebra el primer gol de su selección con Harry Kane. REUTERS/Eloisa Sanchez

Noruega e Inglaterra nunca se habían enfrentado en una Copa del Mundo, aunque acumulan 12 duelos previos, incluidas las eliminatorias para los Mundiales de 1982 y 1994.

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El último encuentro fue un amistoso en 2014, ganado por Inglaterra 1-0 en Wembley con penal de Wayne Rooney. Aquel día, John Stones y Jordan Henderson fueron titulares con los Tres Leones; ambos siguen en la selección doce años después. El portero noruego Orjan Nyland también defendió la portería visitante en ese partido y hoy es el número uno de Noruega.

El ganador del partido avanzará a las semifinales del martes 15 de julio en Atlanta, donde esperará al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.

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Cuándo y dónde ver Noruega vs. Inglaterra en México

Los enfrentamientos por cuartos de final del Mundial 2026.

El partido se juega este sábado 11 de julio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Miami, en Hard Rock Stadium, con capacidad para más de 65.000 espectadores.

Los aficionados en México pueden verlo gratis por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7. En televisión de paga, la señal está disponible en TUDN. Para quienes prefieran seguirlo desde celular, computadora, tableta o Smart TV, la opción de streaming es ViX mediante su Pase Mundial.

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Fecha: sábado 11 de julio de 2026

Hora: 15:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Miami, Hard Rock Stadium

TV abierta: Canal 5 y Azteca 7

TV de paga: TUDN

Streaming: ViX con Pase Mundial