Milei se comunica con Keiko Fujimori para "abrir una nueva etapa entre Argentina y Perú"

Buenos Aires, 2 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se comunicó este jueves con la nueva mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de "abrir una nueva etapa" entre ambos países, en pos de "plantarse frente al socialismo" y "trabajar juntos en defensa de la libertad".

"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", afirmó el ultraderechista argentino en su cuenta de X.

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De acuerdo a Milei, durante la conversación coincidieron con Fujimori "en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional".

"El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!", concluyó el mandatario en su publicación.

Tras confirmarse el lunes su triunfo en la segunda vuelta de los comicios de Perú, frente al izquierdista Roberto Sánchez, Milei había saludado a Fujimori con entusiasmo.

"El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario", publicó el presidente argentino en X.

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Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.

La política conservadora se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersara el voto y ella fuera la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de las papeletas, seguido del 12,03 % de Sánchez.

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El triunfo de Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes. EFE