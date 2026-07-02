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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 2 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,9 soles, lo que representa un aumento del 0,3% con respecto al precio de cierre previo de 3,89 soles, según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un avance de 0,09, aunque su desempeño interanual refleja una bajada del -4,75%.

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