Perú

Clima en Arequipa: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 30 de junio en Arequipa.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Arequipa es de 3% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 24 grados y un mínimo de 9 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 6.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad a lo largo del año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

PUBLICIDAD

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

La modelo rompió su silencio sobre el comentario lanzado en Esto Es Guerra, marcó distancia de cualquier rivalidad y aseguró que no piensa entrar en una disputa pública por el exchico reality

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 30 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 30 de junio

Clima en Perú: el estado del tiempo para Iquitos este 30 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: el estado del tiempo para Iquitos este 30 de junio

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 30 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 30 de junio

Perú: las predicciones del tiempo para Lima este 30 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: las predicciones del tiempo para Lima este 30 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“De manera irregular, nos han vencido”: Roberto Sánchez reconoce derrota y anuncia coalición de resistencia contra Keiko Fujimori

“De manera irregular, nos han vencido”: Roberto Sánchez reconoce derrota y anuncia coalición de resistencia contra Keiko Fujimori

Franco Vidal y más de 15 ediles copian jugada de Rafael López Aliaga: buscan ser teniente alcalde ante prohibición de reelección

Cámara de Comercio de Lima felicita triunfo de Keiko Fujimori y le ofrece apoyo técnico y propuestas a su gestión

Javier Milei afirma que Roberto Sánchez, derrotado en las elecciones, representaba la “debacle comunista” para Perú

Luis Galarreta: “Varios miembros del equipo técnico de Fuerza Popular van a estar en el futuro gabinete de Keiko Fujimori”

ENTRETENIMIENTO

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

Susan Villanueva responde a Monserrat Seminario y la tilda de mentirosa: “Ella sola se busca hombres, uno por aquí por allá”

Magaly Medina explica qué ocurrió en Chota tras viralizarse imágenes junto a Alfredo Zambrano: “Tenía varias horas sin dormir”

Magaly Medina se emociona tras multitudinario recibimiento en Chota: “Su cariño me hace recordar por qué soporto demandas”

Agenda cultural en Lima del 1 al 8 de julio: la ópera ‘Atahualpa’ vuelve al Municipal, Broadway se vuelve inmersivo y Barranco abre ‘Al Este’

DEPORTES

Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026: goles y resumen del partidazo

Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026: goles y resumen del partidazo

Resultados del Mundial 2026 HOY, 29 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Jefferson Farfán lamentó el hundimiento de Raziel García con Perú y señaló a los culpables: “Imagínate el daño que le hicieron, se la creyó”

Horacio Benincasa deja Deportivo Garcilaso y se suma a ADT a préstamo para el Torneo Clausura: el zaguero firmó por todo el 2026

Alexander Succar debutó con victoria en la Liga de Líbano: Nejmeh SC goleó 5-0 a Racing Club y va por la punta