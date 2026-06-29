Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 29 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,88 soles, lo que representa una disminución del -0,2% respecto al cierre anterior de 3,89 soles. Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,62%, aunque su variación interanual muestra una caída del -5,94%.
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