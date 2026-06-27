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Cae en Monterrey banda “Los Peruanos”, acusada de robar a turistas en restaurantes y hoteles durante el Mundial

La investigación permitió detener a cuatro presuntos integrantes del grupo, dos de ellos originarios de Perú, recuperar pertenencias de visitantes extranjeros y ubicar los inmuebles donde ocultaban los objetos que habrían sustraído en restaurantes

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Los detenidos fueron identificados como Lourdes Natalia N., de 50 años, y Jorge Humberto R., de 68, ambos originarios de Perú. También fueron arrestados Richard Alcides U., de 57 años, y José Juan H., de 77, residentes de la Ciudad de México. (Crédito: Policía de Monterrey)
Los detenidos fueron identificados como Lourdes Natalia N., de 50 años, y Jorge Humberto R., de 68, ambos originarios de Perú. También fueron arrestados Richard Alcides U., de 57 años, y José Juan H., de 77, residentes de la Ciudad de México. (Crédito: Policía de Monterrey)

Una investigación desarrollada por la Policía de Monterrey en coordinación con representantes del sector hotelero permitió la captura de cuatro personas señaladas por integrar una banda presuntamente dedicada al robo de pertenencias de turistas que visitaban la ciudad durante la Copa Mundial.

De acuerdo con información difundida por las autoridades municipales, el grupo estaba conformado por dos ciudadanos peruanos y dos mexicanos, quienes habrían operado principalmente en restaurantes, donde presuntamente aprovechaban descuidos de los comensales para apoderarse de bolsas de mano, mochilas y otros objetos de valor.

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Las indagatorias comenzaron después de que administradores de distintos hoteles compartieron alertas sobre la presencia de un grupo presuntamente relacionado con varios robos cometidos contra visitantes nacionales y extranjeros. A partir de esos reportes, los agentes iniciaron labores de seguimiento e inteligencia para identificar a los sospechosos y documentar sus movimientos.

Los detenidos fueron identificados como Lourdes Natalia N., de 50 años, y Jorge Humberto R., de 68, ambos originarios de Perú. También fueron arrestados Richard Alcides U., de 57 años, y José Juan H., de 77, residentes de la Ciudad de México.

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Según la información oficial, las pesquisas permitieron detectar dos vehículos rentados que presuntamente utilizaban para desplazarse por distintos puntos de la ciudad. Los investigadores también lograron ubicar los lugares donde se hospedaban y un inmueble donde, presuntamente, ocultaban parte de los objetos sustraídos.

Las pertenencias fueron devueltas a sus dueños

El comisario de la corporación, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que las pertenencias recuperadas ya fueron devueltas a los turistas afectados. Asimismo, indicó que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con el proceso correspondiente.

“Lo importante es que los ciudadanos extranjeros a los que les robaron sus pertenencias ya las recuperaron y los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente”, señaló el mando policial al dar a conocer los resultados del operativo.

Las autoridades destacaron que el trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad y establecimientos de hospedaje permitió identificar rápidamente el modo de operación del grupo y seguir su rastro hasta concretar las capturas.

Durante la detención, los agentes también aseguraron 17 bolsas que contenían una hierba con características similares a la marihuana. Ese hallazgo quedó integrado a las investigaciones que continúan en torno al caso.

Las autoridades relacionaron a los detenidos con diversos reportes de robo de bolsos y mochilas registrados en las últimas semanas. La Fiscalía estatal continuará con las indagatorias para determinar el alcance de las actividades atribuidas al grupo y establecer si existen más personas involucradas en los hechos.

Robo a personas mantiene focos de atención en Nuevo León

La detención de la banda conocida como “Los Peruanos” ocurrió en un contexto en el que el robo a personas se ha mantenido entre los delitos que más atención generan en Nuevo León. Datos de la Fiscalía estatal citados por medios locales muestran que este ilícito registró un incremento durante los primeros meses de 2026, mientras que otras modalidades de robo presentaron reducciones.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo estatal, el robo a persona permaneció como el único delito en color rojo durante mayo, al mantenerse por encima de los niveles considerados aceptables por las autoridades.

La llegada de miles de visitantes por eventos masivos también ha puesto atención sobre los delitos patrimoniales. En marzo pasado, la Fiscalía de Nuevo León recibió 87 denuncias por robo de teléfonos celulares durante el festival Pa’l Norte, uno de los eventos con mayor afluencia en la entidad.

En el caso de “Los Peruanos”, las autoridades señalaron que el grupo presuntamente enfocaba sus actividades en turistas nacionales y extranjeros que acudieron a Nuevo León por actividades relacionadas con la Copa Mundial, principalmente mediante el robo de bolsos y mochilas en restaurantes.

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