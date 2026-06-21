Un total de 22 candidatos postularán a la alcaldía de Lima en octubre

Lima, 21 jun (EFE).- Un total de 22 candidatos postularán a la alcaldía de Lima, la capital de Perú, con 11,6 millones de habitantes, en las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, según las inscripciones confirmadas hasta este domingo dentro del plazo otorgado por los organismos electorales.

Cinco meses después de la segunda vuelta electoral en Perú para elegir al Presidente de la República, los peruanos tendrán que volver a las urnas para elegir a 13.148 autoridades locales y regionales a nivel nacional para un periodo que se extenderá del 2027 al 2030.

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En el caso de Lima, los ciudadanos elegirán al sucesor de Rafael López Aliaga, el último alcalde elegido para la capital peruana, del partido ultraderechista Renovación Popular, pero que dejó el cargo a su teniente alcalde Renzo Reggiardo para postular a la presidencia de Perú en los comicios celebrados el pasado 12 de abril.

López Aliaga también postuló al nuevo Congreso bicameral y fue elegido senador para el periodo 2026-2031, pero ha anunciado que no asumirá ese cargo, que es irrenunciable por ley, porque, en su lugar, prefiere postular nuevamente a la alcaldía de Lima como teniente alcalde.

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Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya lo proclamó como senador electo y realizará la entrega de las credenciales de todos los senadores y diputados elegidos los próximos días 25 y 26 de junio.

Otros postulantes a la alcaldía limeña, como Francis Allison del partido Avanza País, han criticado que López Aliaga pretenda presentarse en una "candidatura encubierta", con su cercano colaborador Luis Rubio como postulante a alcalde, dado que está prohibida la reelección consecutiva en los gobiernos locales.

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Entre los candidatos confirmados a la alcaldía de la capital figuran el actual alcalde del distrito de Surco y exministro Carlos Bruce del partido Somos Perú, el excandidato presidencial y exconductor de televisión Ricardo Belmont del partido Cívico Obras, y la congresista Susel Paredes del partido izquierdista Ahora Nación.

Asimismo, son candidatos a Lima el exministro izquierdista Yehude Simon de la Coalición Transformadora Tierra Verde, el actual alcalde del distrito de Ancón, Samuel Daza, por el partido fujimorista Fuerza Popular y el alcalde de San Juan de Lurigancho Oswaldo Vargas por el partido izquierdista Juntos por el Perú.

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Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú pasaron a la segunda vuelta presidencial el pasado 7 de junio con sus candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y hasta el momento la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) se perfila como la ganadora de la elección con el cómputo del 99,68 % de la votación.

También postula a la alcaldía de Lima el exministro y militar en retiro Daniel Urresti, por el partido Podemos Perú, que fue excarcelado en febrero pasado por un fallo del Tribunal Constitucional que declaró prescritos los hechos que determinaron su condena y prisión por la muerte del periodista Hugo Bustíos hace más de 40 años.

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El próximo 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos elegirán a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales, además de 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales, así como 1.696 alcaldes y 9.118 regidores de distrito.EFE