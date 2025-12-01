¿Cuál es la diferencia entre ETS e ITS?

El VIH es una ITS que, en su etapa inicial, puede no mostrar síntomas durante años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) es un tema fundamental para la salud pública. En el Perú, estas infecciones representan un problema creciente que afecta tanto a jóvenes como a adultos. Según el Ministerio de Salud (Minsa), cada año se reportan más de 120 mil nuevos casos de ITS, entre ellos VIH, sífilis, gonorrea y clamidia. Además, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha señalado que, solo en 2024, se realizaron más de 1,5 millones de atenciones relacionadas con salud sexual y reproductiva, muchas de ellas vinculadas al diagnóstico o seguimiento de infecciones de transmisión sexual. Esta realidad evidencia la necesidad de que la población esté mejor informada sobre cómo prevenir, identificar y tratar estas infecciones.

En este contexto, surge una duda frecuente: ¿hay diferencia entre ETS (enfermedades de transmisión sexual) e ITS? Aunque ambos términos suelen usarse como sinónimos, en realidad no significan lo mismo. Conocer esa diferencia permite entender mejor las etapas de las infecciones y buscar atención médica adecuada y oportuna.

¿Qué son las ETS?

ETS significa Enfermedades de Transmisión Sexual. Este término se refiere a los casos en los que la infección ya ha avanzado y la persona presenta síntomas claros o complicaciones derivadas del contagio. Una ETS implica que la infección ha provocado signos clínicos como dolor, fiebre, secreciones anormales, llagas, verrugas o inflamación.

En otras palabras, una ETS es una ITS que ya se manifestó en forma de enfermedad. Históricamente, este fue el término más usado, sobre todo cuando las infecciones provocaban cuadros visibles o graves. Por ello, enfermedades como sífilis, gonorrea o VIH en etapa avanzada solían clasificarse como ETS. En la actualidad, sin embargo, se prefiere un enfoque más amplio y menos estigmatizante que incluya tanto los casos con síntomas como los casos sin ellos.

¿Qué son las ITS?

ITS significa Infecciones de Transmisión Sexual. Es el término más moderno y abarca tanto las infecciones con síntomas como aquellas que se encuentran en fase inicial y no presentan signos visibles. Muchas infecciones pueden permanecer silenciosas durante semanas, meses o incluso años, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y de contagio hacia otras personas.

El uso del término ITS permite destacar que una persona puede estar infectada sin estar enferma, y que el diagnóstico temprano es clave para evitar daños mayores. Las ITS pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos, y su transmisión ocurre principalmente por contacto sexual vaginal, oral o anal sin protección. Además, algunas ITS pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

¿Cuál es la diferencia entre ETS e ITS?

Aunque a menudo se usan como si fueran lo mismo, existe una diferencia importante entre ambos conceptos:

ITS se refiere a la infección en cualquier etapa, tanto si produce síntomas como si no.

ETS se refiere solo a la enfermedad ya desarrollada, es decir, cuando la infección ha producido síntomas.

En resumen, todas las ETS son ITS, pero no todas las ITS llegan a convertirse en ETS. Esta distinción es clave para promover un enfoque preventivo. Muchas personas pueden tener una ITS sin saberlo y, al no recibir atención médica, la infección progresa y se convierte en una enfermedad que puede generar complicaciones graves.

Ejemplos de ETS e ITS

Para entender mejor la diferencia, es útil revisar algunos ejemplos comunes:

Ejemplos de ITS

Estas infecciones pueden estar presentes sin causar síntomas:

Clamidia: muchas personas no presentan signos, pero si no se trata puede causar infertilidad.

VPH (Virus del Papiloma Humano): la mayoría de infecciones son asintomáticas y desaparecen solas, aunque algunas pueden causar verrugas o lesiones precancerosas.

VIH en etapa inicial: puede no mostrar síntomas durante años.

Ejemplos de ETS

Son infecciones que ya han provocado enfermedad:

Sífilis en fases secundarias o terciarias: aparece sarpullido, lesiones o complicaciones neurológicas.

Gonorrea sintomática: causa dolor al orinar, secreciones y molestias abdominales.

Herpes genital activo: se manifiesta con ampollas, dolor y úlceras.

La detección temprana de ITS permite evitar que progresen hacia ETS y disminuye el riesgo de transmisión. Por ello, es fundamental realizarse pruebas periódicas, usar preservativo en todas las relaciones sexuales, recibir educación sexual basada en evidencia y acudir a centros de salud ante cualquier duda o molestia.