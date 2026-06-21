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K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La agrupación BTS ostenta el liderazgo como principal exponente del K-pop, estableciendo récords mundiales y transformando el modo en que los seguidores impactan en la industria musical

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El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)
El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)

Pese a que sólo 80 millones de personas hablan coreano, el idioma número 13 más usado en el mundo, ello no ha sido una dificultad para que productos como los K-dramas o el K-pop estén conquistando el mercado del entretenimiento a nivel global.

El K-pop, lejos de ser un mero género, es una industria sumamente competitiva en la que año con año debutan decenas de grupos y sólo unos cuantos logran sobrevivir, pero por otro lado también está lo mainstream y la influencia que tiene para la sociedad no sólo coreana sino en general.

Lejos de los 12 millones de dólares que el K-pop reditúa al año a Corea del Sur, según la revista Forbes, la industria de la música surcoreana tiene como objetivo expandirse cada vez más y una de las claves es no sólo la conquista a través de lo auditivo, sino también a través de la mirada como por ejemplo el uso de colores en los videos musicales, coreografías perfectamente sincronizadas y la imagen física de los idols (artistas).

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Actualmente ya es común abrir las redes sociales y encontrar tendencias en hangul (alfabeto coreano), ver a sus exponentes en campañas publicitarias de grandes marcas o verlos protagonizar portadas de revistas como Vogue o Rolling Stone, escuchar y ver K-pop en prácticamente cualquier programa y hasta verlos actuar en premiaciones de la talla como Billboard o los Grammy.

Entre las plataformas de streaming que le han dado cabida al K-pop se encuentra iTunes, que cuenta con su listado “Top K-pop Songs Charts” que muestra las canciones más reproducidas del momento y que está disponible en diferentes países, entre ellos México, Colombia, Argentina y Perú con una actualización cada día.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop Perú

1. Reaching

Artista: MINHYUK MONSTA X

2. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

3. APT.

Artista: ROSÉ & Bruno Mars

4. I Love You

Artista: 2NE1

5. Stand By Me

Artista: SHINee

6. Cheer Up

Artista: TWICE

7. FYA

Artista: BTS

8. Butterfly (Prologue Mix)

Artista: BTS

9. Stardust love song

Artista: JIHYO

10. Do You Love Me

Artista: SHOWNU X HYUNGWON (MONSTA X)

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

¿Sabías qué..?

Las integrantes de BLACKPINK durante la alfombra negra de los VMA. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Las integrantes de BLACKPINK durante la alfombra negra de los VMA. (REUTERS/Eduardo Munoz)

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.

Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo.

La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana ("Hallyu") que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.

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