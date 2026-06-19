Adaptarse para avanzar: estrategias reales para crecer en escenarios desafiantes

Una persona adulta se sienta sola frente a una computadora portátil encendida en una habitación oscura, apenas iluminada por la pantalla y una lámpara tenue, evocando una sensación de aislamiento y trabajo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En escenarios desafiantes, sobrevivir dejó de ser suficiente y por tanto la resiliencia, por sí sola, ya no es garantía. Lo que marca la diferencia es la capacidad de construir una visión de futuro, ejecutar la estrategia con excelencia y fortalecer la cultura organizacional. Solo así podremos transformar la incertidumbre en acción para capitalizar oportunidades.

En ese sentido, para lograr el crecimiento sostenible podemos aplicar algunas líneas de acción. Una primera línea tiene que ver con la diversificación inteligente. Diversificar el portafolio de productos adaptado a un consumidor moderno que exigente productos con nuevas tendencias en hidratación o indulgencia. Hoy se busca propuestas bajas en azúcar, libres de octógonos y funcionales. Y finalmente diversificar en territorios y canales explorando nuevas oportunidades iterando modelos de rout to market eficientes para el crecimiento.

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La segunda línea, es la innovación operativa hacia dentro del negocio para lograr la eficiencia sostenible. Modernizar infraestructura industrial y cadena de suministro mediante automatización y ecodiseño no solo optimiza costos, sino que también responde a tendencias de mercado. Un ejemplo claro para nosotros son los envases PET ultraligeros y con resina reciclada. Esta iniciativa reduce el uso de plástico virgen, disminuye costos logísticos y protege márgenes, demostrando que invertir en activos productivos ecoeficientes es una buena decisión de corto y de largo plazo.

La innovación también se puede aplicar hacia nuestros clientes. La tecnología y su adaptación masiva hoy nos abre oportunidades, como en el canal tradicional que vive una revolución digital con más de 183 millones de transacciones mensuales en billeteras digitales (BCRP, 2025), el bodeguero ya opera en un ecosistema tecnológico que favorece las eficiencias en la distribución masiva. Un bodeguero más tecnológico nos abre las puertas a más interacciones que desarrollen oportunidades de negocio que generen un crecimiento compartido. Desde la innovación centrada en el cliente podemos construir más ingresos al negocio y al mismo tiempo atenderlo de forma más eficiente y sostenible.

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La tercera línea se trata sobre la gestión de data. La intuición debe complementarse con analítica avanzada y hoy tenemos herramientas como la inteligencia artificial y la digitalización permiten información en tiempo real, identificar micro mercados, nuevas tendencias, ajustar rutas con precisión y otros beneficios para la cadena de abastecimiento. Esta capacidad otorga agilidad, reduciendo riesgos y asegurando velocidad de reacción frente a la competencia.

Finalmente, y lo más importante, las personas. Una verdad que a veces dejamos de ver es que, en contextos de incertidumbre, la principal ventaja competitiva no es la infraestructura ni siquiera la tecnología, es la capacidad de aprender, innovar y adaptarse de las personas; y para ello, es vital generar un ecosistema de confianza.

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En las primeras líneas hemos repasado la importancia de la visión estratégica para diversificar, la tecnología, automatización y transformación digital, pero deberíamos hablar más de las personas que lo hacen posible. Por eso es importante invertir en la formación y cultura de innovación de cada miembro del equipo para que se conviertan en los protagonistas y no sean espectadoras del cambio.

La volatilidad exige equipos con visión y capacidad de adaptarse. El pragmatismo organizacional nos impulsa a la diversificación e innovación basadas en datos, fórmula comprobada para crecer y consolidarse.

Adaptarse para avanzar no es una opción, es la clave que convierte incertidumbre en oportunidad y asegura un negocio sostenible. Es una capacidad que debemos desarrollo en todo el equipo. Al final, no son las empresas las que atraviesan las crisis, sino las personas.

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