Droga valorizada en más de S/1 millón estaba oculta en 14 cajas de chocolates que iban a Francia e Italia desde el aeropuerto Jorge Chávez

Gracias a la vigilancia de las cámaras de seguridad, la Policía Nacional del Perú capturó a una pasajera que pretendía sacar del país una gran cantidad de droga. La mujer, que se dirigía a Europa, ocultó la cocaína en cajas de chocolates, pero su nerviosismo la delató ante los efectivos policiales. Latina Noticias

La detección de nuevas modalidades para el transporte de droga hacia el extranjero mantiene en alerta a las autoridades en el principal terminal aéreo del país. En esta ocasión, una intervención policial en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permitió frustrar el envío de más de ocho kilogramos de cocaína que tenían como destino Europa.

El caso involucra a una ciudadana peruana de 38 años que pretendía abordar un vuelo con destino final a Roma, en Italia, con una escala previa en París, Francia. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la sustancia ilícita se encontraba oculta en cajas que aparentaban contener chocolates, una estrategia utilizada para intentar evadir los controles de seguridad.

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La intervención se produjo antes de que la pasajera ingresara a la sala de embarque. Los agentes especializados observaron comportamientos que consideraron inusuales y decidieron realizar una inspección más detallada de su equipaje. La revisión permitió descubrir una carga cuyo valor supera el millón de soles, de acuerdo con estimaciones policiales.

Inspección permitió descubrir la droga oculta

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), quienes interceptaron a la pasajera dentro de las instalaciones aeroportuarias. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer trasladaba una maleta y un bolso de mano cuando fue conducida al área de inspección para una revisión exhaustiva.

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Durante el procedimiento, los efectivos examinaron una de las cajas transportadas en el equipaje. Para verificar el contenido utilizaron reactivos químicos de identificación preliminar. En ese momento, uno de los especialistas explicó el resultado obtenido.

“Si pinta la coloración azul turquesa, es presunto indicativo positivo para alcaloide de cocaína. Como puede apreciar, es un indicativo para alcaloide de cocaína”, señaló un agente durante la diligencia.

Tras el resultado positivo, la pasajera quedó detenida de manera inmediata. Posteriormente, el personal policial amplió la revisión al resto de los paquetes hallados en la maleta.

Catorce cajas simulaban contener chocolates

La PNP frustró el envío de 8,35 kilos de clorhidrato de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Composición: Infobae

La investigación preliminar determinó que la sustancia ilícita estaba distribuida en un conjunto de cajas que aparentaban ser productos comerciales. Según la información difundida por la Policía Nacional, se encontraron 14 cajas utilizadas para ocultar el cargamento.

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Luego de la primera detección, los especialistas realizaron pruebas de campo sobre las demás unidades. El procedimiento confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína en los envases inspeccionados.

Durante la diligencia, otro representante policial explicó el mecanismo utilizado para la identificación de la sustancia. “Utilizaremos el reactivo Searchi, la cual arroja la coloración azul turquesa. Como puede apreciar, la coloración es inmediata. Es un indicativo positivo para el alcaloide de cocaína”, indicó.

La totalidad del material incautado fue reunida y trasladada para su respectivo análisis y pesaje, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Peso de la sustancia superó los ocho kilogramos

Una vez concluida la recolección del contenido encontrado en las cajas, las autoridades efectuaron el pesaje oficial de la droga. El resultado confirmó la magnitud del cargamento.

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“El peso total del clorhidrato de cocaína es de ocho kilos con treinta y cinco gramos”, informó uno de los especialistas que participó en la diligencia.

La Policía precisó que la cantidad decomisada alcanzó los 8,35 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según las estimaciones de las autoridades, el valor de la droga supera el millón de soles en el mercado ilegal.

Además del estupefaciente, los agentes incautaron tres teléfonos celulares y 1.600 euros en efectivo que estaban en poder de la detenida al momento de la intervención.

La información proporcionada por la División Portuaria Antidrogas de la PNP señala que Europa forma parte de los destinos más frecuentes en los intentos de traslado internacional de sustancias ilícitas. Asia también aparece entre las rutas identificadas por los investigadores.

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Según datos difundidos por la Policía Nacional, más de treinta personas fueron detenidas durante el año en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por intentar sacar droga del país mediante diversas modalidades de ocultamiento.

Las autoridades indicaron que los controles en el terminal aéreo permanecen activos de forma permanente, con participación de personal especializado y unidades caninas dedicadas a la detección de estupefacientes.

La droga estaba oculta en 14 cajas que simulaban contener chocolates. Captura de video

Investigación continúa bajo custodia policial

Tras la intervención, la ciudadana peruana quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. La investigación busca determinar el origen de la droga y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes.

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De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la mujer podría enfrentar una condena de entre ocho y quince años de prisión por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las actuaciones posteriores quedaron bajo responsabilidad de las instancias encargadas del proceso penal y de la investigación especializada.