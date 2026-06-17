Precio del pescado se dispara: bonito, jurel y merluza suben por oleajes anómalos

Los precios de diversas especies de pescado registraron un fuerte incremento en mercados de Lima debido a los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano y limitan las actividades de pesca. Según informó Exitosa en el mercado José Santos Chocano, el kilo de bonito pasó de costar alrededor de S/ 6 a venderse entre S/ 11 y S/ 11,50, mientras que el jurel alcanzó los S/ 14 en algunos puestos.
Los comerciantes atribuyeron el alza a la reducción del abastecimiento ocasionada por las condiciones del mar. Una vendedora explicó que el bonito al por mayor se comercializa actualmente a S/ 9 el kilo y recordó que anteriormente podía conseguirse entre S/ 3 y S/ 4. Asimismo, indicó que el mar agitado ha dificultado la pesca y provocado el incremento de los precios.
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Alza de precios
Los vendedores también señalaron que el incremento de los precios ha afectado sus ventas, ya que muchos consumidores optan por comprar menos cantidad o prescindir del producto. En declaraciones a Exitosa, una comerciante afirmó que varios de sus clientes desisten de adquirir pescado porque el presupuesto ya no les alcanza, aunque algunos continúan comprándolo pese al incremento.
Otro vendedor sostuvo que el bonito, que meses atrás se ofrecía entre S/ 3,50 y S/ 4,50, ahora supera los S/ 11 por kilo debido a la escasez del producto. Añadió que el jurel también ha registrado un aumento, mientras que la oferta en los terminales pesqueros continúa siendo limitada como consecuencia de los oleajes anómalos.
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Compra de pescado se reduce
El incremento de los precios también impacta directamente en la economía de las familias. Una compradora indicó que anteriormente adquiría pescado a precios de entre S/ 4 y S/ 5 el kilo, pero ahora debe ajustar sus compras porque el dinero ya no le alcanza para llevar la misma cantidad.
La consumidora explicó que, al vivir en un hogar integrado por siete personas, actualmente solo puede comprar algunos pescados, dependiendo del presupuesto disponible. Además del bonito y el jurel, otras especies también registran importantes incrementos: la merluza pasó de costar aproximadamente S/ 10 a venderse hasta en S/ 27 el kilo, mientras que la corvina alcanza los S/ 35 en algunos mercados de Lima.
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Suspenden el “ceviche más grande del mundo”
Javier Vargas Guimaray, fundador de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, anunció la suspensión del denominado “ceviche más grande del mundo”, actividad que estaba prevista en el Callao como parte de las celebraciones por el Día Nacional del Ceviche, que se conmemora cada 28 de junio. En declaraciones a Exitosa, Vargas precisó que el incremento en el precio del pescado volvió inviable la ejecución del evento: “No vamos a poder realizarlo porque ya con este incremento del precio del pescado nos ha obligado a suspender”. La iniciativa también contemplaba una campaña de comunicación para atraer público a los restaurantes especializados en cocina marina.
El alza de precios responde a los oleajes anómalos y al aumento de la temperatura del mar, factores que reducen las jornadas de pesca y el volumen de productos que llega a los centros de distribución. Según comerciantes del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, el incremento alcanza aproximadamente el 50%. La merluza pasó de 10 a 27 soles por kilogramo, la corvina blanca llegó a 35 soles por kilo, la chauchilla a 22 soles y el bonito congelado subió de 3 a 7,50 soles por kilo.
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El impacto se extiende a la operación diaria de cevicherías y restaurantes marinos en todo el país. Vargas advirtió que algunos establecimientos analizan reducir personal tanto en cocina como en salón, y describió el panorama como trabajar “prácticamente a pérdida”. Ante ello, el dirigente planteó impulsar campañas desde el Ministerio de la Producción para diversificar el consumo hacia otras especies disponibles, incluidos pescados de la sierra y la Amazonía como la trucha, aunque reconoció que esa transición no representa una solución inmediata.
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