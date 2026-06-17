Perú

Precio del pescado se dispara: bonito, jurel y merluza suben por oleajes anómalos

En algunos mercados de Lima, la corvina alcanza los S/ 35 por kilo y la merluza se comercializa hasta en S/ 27 debido a la escasez del producto

Guardar
Google icon
Vendedores y clientes de los mercados de Lima expresan su preocupación por la subida de precios del pescado. Especies populares como el bonito, que antes costaba 6 soles, ahora se vende a 11, mientras que el jurel ha duplicado su precio, impactando las ventas y el consumo diario. (Crédito: Exitosa)

Los precios de diversas especies de pescado registraron un fuerte incremento en mercados de Lima debido a los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano y limitan las actividades de pesca. Según informó Exitosa en el mercado José Santos Chocano, el kilo de bonito pasó de costar alrededor de S/ 6 a venderse entre S/ 11 y S/ 11,50, mientras que el jurel alcanzó los S/ 14 en algunos puestos.

Los comerciantes atribuyeron el alza a la reducción del abastecimiento ocasionada por las condiciones del mar. Una vendedora explicó que el bonito al por mayor se comercializa actualmente a S/ 9 el kilo y recordó que anteriormente podía conseguirse entre S/ 3 y S/ 4. Asimismo, indicó que el mar agitado ha dificultado la pesca y provocado el incremento de los precios.

PUBLICIDAD

Personas en un puesto de pescado: un vendedor, dos clientes. Pescados frescos (bonito, merluza, corvina, jurel) exhibidos sobre hielo con precios en pizarras. Fondo de mercado.
En un bullicioso mercado, clientes y vendedores interactúan mientras se exhibe una gran variedad de pescado fresco como bonito, merluza, corvina y jurel, con precios claramente indicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alza de precios

Los vendedores también señalaron que el incremento de los precios ha afectado sus ventas, ya que muchos consumidores optan por comprar menos cantidad o prescindir del producto. En declaraciones a Exitosa, una comerciante afirmó que varios de sus clientes desisten de adquirir pescado porque el presupuesto ya no les alcanza, aunque algunos continúan comprándolo pese al incremento.

Otro vendedor sostuvo que el bonito, que meses atrás se ofrecía entre S/ 3,50 y S/ 4,50, ahora supera los S/ 11 por kilo debido a la escasez del producto. Añadió que el jurel también ha registrado un aumento, mientras que la oferta en los terminales pesqueros continúa siendo limitada como consecuencia de los oleajes anómalos.

PUBLICIDAD

Gráfico ascendente con un pez sobre barras azules a la izquierda. A la derecha, mar embravecido con grandes olas, redes de pesca y barcos pesqueros en aguas turbulentas.
Representación gráfica realista que ilustra el aumento del precio del pescado en los mercados debido a oleajes anómalos que impactan la pesca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compra de pescado se reduce

El incremento de los precios también impacta directamente en la economía de las familias. Una compradora indicó que anteriormente adquiría pescado a precios de entre S/ 4 y S/ 5 el kilo, pero ahora debe ajustar sus compras porque el dinero ya no le alcanza para llevar la misma cantidad.

La consumidora explicó que, al vivir en un hogar integrado por siete personas, actualmente solo puede comprar algunos pescados, dependiendo del presupuesto disponible. Además del bonito y el jurel, otras especies también registran importantes incrementos: la merluza pasó de costar aproximadamente S/ 10 a venderse hasta en S/ 27 el kilo, mientras que la corvina alcanza los S/ 35 en algunos mercados de Lima.

Mujer con delantal azul sujeta corvina roja en puesto de mercado, con carteles mostrando precios de corvina y jurel. Hay otros mariscos y gente.
Una vendedora ofrece pescado fresco, incluyendo Corvina y Jurel, a los clientes en un mercado concurrido, donde los precios se muestran claramente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suspenden el “ceviche más grande del mundo”

Javier Vargas Guimaray, fundador de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, anunció la suspensión del denominado “ceviche más grande del mundo”, actividad que estaba prevista en el Callao como parte de las celebraciones por el Día Nacional del Ceviche, que se conmemora cada 28 de junio. En declaraciones a Exitosa, Vargas precisó que el incremento en el precio del pescado volvió inviable la ejecución del evento: “No vamos a poder realizarlo porque ya con este incremento del precio del pescado nos ha obligado a suspender”. La iniciativa también contemplaba una campaña de comunicación para atraer público a los restaurantes especializados en cocina marina.

El alza de precios responde a los oleajes anómalos y al aumento de la temperatura del mar, factores que reducen las jornadas de pesca y el volumen de productos que llega a los centros de distribución. Según comerciantes del Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, el incremento alcanza aproximadamente el 50%. La merluza pasó de 10 a 27 soles por kilogramo, la corvina blanca llegó a 35 soles por kilo, la chauchilla a 22 soles y el bonito congelado subió de 3 a 7,50 soles por kilo.

ceviche - cevicherias
ceviche - cevicherias

El impacto se extiende a la operación diaria de cevicherías y restaurantes marinos en todo el país. Vargas advirtió que algunos establecimientos analizan reducir personal tanto en cocina como en salón, y describió el panorama como trabajar “prácticamente a pérdida”. Ante ello, el dirigente planteó impulsar campañas desde el Ministerio de la Producción para diversificar el consumo hacia otras especies disponibles, incluidos pescados de la sierra y la Amazonía como la trucha, aunque reconoció que esa transición no representa una solución inmediata.

Temas Relacionados

Oleaje anómaloPescadoMercadoperu-noticias

Más Noticias

Michelle Alexander explica por qué ya no llama a Christian Domínguez para sus novelas: “Hasta que dejes los escándalos”

La productora recordó su casting para interpretar a Johnny Orozco en ‘Néctar en el cielo’ y afirmó que dejó de llamarlo por los escándalos y por cómo manejó su vida privada.

Michelle Alexander explica por qué ya no llama a Christian Domínguez para sus novelas: “Hasta que dejes los escándalos”

Bodegueros y pymes exigen que cualquier alza de impuestos pase por el Congreso para evitar más cierres y contrabando

Representantes de bodegas y pymes exigen que el Legislativo apruebe una ley para debatir todo impuesto, sostienen que los ajustes del Ejecutivo afectan a millones de negocios y debilitan la economía formal

Bodegueros y pymes exigen que cualquier alza de impuestos pase por el Congreso para evitar más cierres y contrabando

Minsa revela cómo conseguir medicamentos de calidad a bajo costo

La nueva campaña nacional impulsa el uso del Observatorio de Precios de Medicamentos, una herramienta digital para comparar valores y elegir opciones más accesibles en farmacias autorizadas

Minsa revela cómo conseguir medicamentos de calidad a bajo costo

¿Ya tienes 17 años? Así puedes obtener el DNI de adulto antes de alcanzar la mayoría de edad

El Reniec permite obtener el DNI de adulto desde los 17 años mediante un trámite presencial y con una vigencia de 10 años

¿Ya tienes 17 años? Así puedes obtener el DNI de adulto antes de alcanzar la mayoría de edad

Lima Teje 2026 espera a más de 5.500 personas en su sexta edición con invitadas internacionales y talleres para todos los niveles

El festival textil más grande del Perú regresa el 11 y 12 de julio al Centro de Convenciones de Lima con una programación que combina feria de expositores, formación y presencia de referentes de Chile

Lima Teje 2026 espera a más de 5.500 personas en su sexta edición con invitadas internacionales y talleres para todos los niveles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que busca un “trabajo cordial” con Keiko Fujimori, aunque ejercerá “oposición responsable”

Rafael López Aliaga afirma que busca un “trabajo cordial” con Keiko Fujimori, aunque ejercerá “oposición responsable”

El guía espiritual de Roberto Sánchez invoca a “no incendiar el país” y “saber perder” frente a Keiko Fujimori

José Domingo Pérez afirma que “varios partidos” lo han invitado a postular en Elecciones Regionales y Municipales 2026

José Domingo Pérez se despide del partido de Roberto Sánchez tras virtual derrota y evalúa postular a elecciones de octubre

El Papa León XIV “está al tanto” del balotaje y la acentuada polarización del Perú, afirma vocero del Arzobispado de Lima

ENTRETENIMIENTO

Michelle Alexander explica por qué ya no llama a Christian Domínguez para sus novelas: “Hasta que dejes los escándalos”

Michelle Alexander explica por qué ya no llama a Christian Domínguez para sus novelas: “Hasta que dejes los escándalos”

Rodrigo González exige a Magaly Medina una respuesta en el caso con Jefferson Farfán: "La ley es para todos"

Mónica Torres revela el motivo de la ausencia de Carlos Ayllón en la final de ‘La Granja VIP’: “No le gustó cómo me trataban”

Magaly Medina celebra que Deysi Araujo pueda utilizar las áreas comunes en condominio de San Isidro: “Su plata tiene el mismo color”

Deysi Araujo celebra triunfo judicial contra vecinos de San Isidro y mantiene denuncia por discriminación: “Voy a festejar con mis amigas”

DEPORTES

Diego Kochen, portero peruano, deja el FC Barcelona cedido al fútbol danés para sumar minutos tras una temporada sin debut

Diego Kochen, portero peruano, deja el FC Barcelona cedido al fútbol danés para sumar minutos tras una temporada sin debut

Esmeralda Sánchez amplía su vínculo con Alianza Lima para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley

Lucciana Pérez arranca en San Gregorio II con un triunfo aplastante: doble 6-0 para vencer a la británica Isabelle Cherny

Es oficial: Christian Cueva refuerza a Sport Boys para el Clausura de la Liga 1 2026 tras acordarse su préstamo desde Juan Pablo II College

Daniel Vallejo le endosa a Perú el favoritismo en la serie ante Paraguay por Copa Davis: ”Tienen un equipo muy completo”