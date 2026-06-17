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¿Cómo el consumo de agua potable revela el crecimiento de los sectores retail y turismo? Este es el método de la Sunass

La Sunass convirtió el uso del recurso hídrico en una herramienta para seguir la evolución de actividades económicas clave. El reporte muestra contrastes entre sectores como turismo, comercio y manufactura durante el 2026

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El reporte del 2026 evidencia diferencias en la evolución de los sectores analizados.
El reporte del 2026 evidencia diferencias en la evolución de los sectores analizados. Foto: Vertientes de Yala

El consumo de agua potable se ha convertido en una fuente de información para observar la evolución de diversas actividades económicas. El Reporte Trimestral del Índice Económico de Comercio y Servicios basado en el Consumo de Agua Potable (ECOS), elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), utiliza estos datos para analizar el desempeño de sectores productivos en Lima Metropolitana y el Callao.

El informe correspondiente al 2026 muestra que las actividades no tuvieron el mismo comportamiento. Mientras algunos sectores vinculados al comercio y los servicios mantienen una recuperación, otras actividades, como la industria textil, registraron una disminución en su nivel de actividad.

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El Índice ECOS usa el agua potable como indicador económico

El Índice ECOS toma como referencia la evolución histórica del consumo de agua potable para identificar cambios en sectores con alto uso del recurso. Esta metodología permite contar con una señal adicional sobre la dinámica productiva y su relación con indicadores como el producto bruto interno (PBI) sectorial.

La Sunass señala que esta herramienta puede ser utilizada para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como empresarial. A través del seguimiento del consumo hídrico, el indicador busca complementar el análisis tradicional de la actividad económica.

Mientras comercio y servicios avanzan, el sector textil muestra una caída en su actividad.
Mientras comercio y servicios avanzan, el sector textil muestra una caída en su actividad. Foto: ComexPerú

Hoteles y restaurantes mantienen una tendencia positiva

El sector de hoteles y restaurantes continuó con resultados favorables durante el primer trimestre del 2026. El Índice ECOS llegó a 106,8 puntos, lo que representó un aumento de 3,4% frente al mismo periodo del año anterior. Además, las proyecciones apuntan a que la actividad podría crecer 4,6% en el segundo trimestre del 2026.

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Dentro de este grupo, los hoteles mostraron un mejor desempeño que los restaurantes. Según el reporte, este resultado estaría asociado a la recuperación sostenida de las actividades turísticas y de servicios.

Centros comerciales consolidan su recuperación

El sector retail también presentó una evolución favorable según el indicador basado en consumo de agua. En el primer trimestre del 2026, el índice de centros comerciales alcanzó 104,8 puntos, reflejando un crecimiento interanual de 8%.

Los resultados muestran que esta actividad logró ubicarse por encima de los niveles registrados antes de la pandemia. El comportamiento del consumo hídrico sugiere una mayor consolidación de la actividad comercial.

El sector retail mostró un desempeño positivo de acuerdo con el indicador de consumo de agua.
El sector retail mostró un desempeño positivo de acuerdo con el indicador de consumo de agua. Foto: La Cámara

La actividad textil registra una caída

El desempeño del sector textil presentó una variación negativa durante los primeros meses del 2026. El índice basado en el uso de agua registró una reducción de 10,8% respecto al primer trimestre del año anterior, luego de una recuperación observada durante el 2025.

El reporte también identifica diferencias dentro del propio sector, ya que las empresas dedicadas a confecciones tuvieron una caída más marcada frente a aquellas enfocadas en la fabricación de productos textiles.

Además, el análisis revela que el 82% del agua utilizada por las empresas textiles proviene de pozos, lo que evidencia la importancia de las fuentes subterráneas para esta actividad. Las estimaciones del índice apuntan a que la reducción del consumo de agua asociado al sector podría continuar en los próximos meses.

El Índice ECOS representa una forma de aprovechar información del sector saneamiento para analizar la economía. De esta manera, el consumo de agua potable funciona como una señal complementaria para evaluar tendencias productivas y apoyar decisiones orientadas al desarrollo sostenible.

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