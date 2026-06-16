Colombia

Blessd se pronunció tras quedar en libertad en caso de presunto secuestro: “No existe espacio para el odio”

El juzgado de Medellín consideró insuficiente la evidencia para enviar a prisión al cantante, que compartió un mensaje de reflexión tras días marcados por su proceso judicial y el nacimiento de su primer hijo

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Blessd lanzó su nuevo larga duración, 'El Mejor Hombre Del Mundo', concebido como el más maduro y accesible hasta la fecha - crédito cortesía Blessd
Un juzgado de Medellín rechazó la solicitud de la Fiscalía de enviar a Blessd a un centro carcelario por el proceso por secuestro extorsivo - crédito cortesía Blessd

El proceso judicial contra Blessd tomó un giro relevante el martes 16 de junio, cuando un juzgado de Medellín rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el artista urbano, que fue imputado por el presunto delito de secuestro extorsivo.

Según la jueza de control de garantías, el material probatorio presentado por el ente acusador resultó insuficiente para establecer una vinculación clara y razonable entre Stiven Mesa Londoño y los hechos investigados.

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La togada consideró que los testimonios recogidos durante las audiencias sugieren que la supuesta víctima, identificada como Andrés Felipe, habría tenido la posibilidad de abandonar el lugar donde ocurrieron los hechos por sus propios medios.

La Fiscalía expone un segundo proceso de 2024 para sustentar la solicitud de cárcel contra Blessd y Dímelo Jara - crédito captura de video audiencia pública
La jueza de control de garantías concluyó que el material probatorio no estableció una vinculación clara entre Stiven Mesa Londoño y los hechos investigados - crédito captura de video audiencia pública

La jueza indicó que “los elementos aportados no alcanzan el grado de inferencia razonable necesario para establecer que hubo una privación del derecho de locomoción”.

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Además, el despacho judicial resaltó que la supuesta víctima consiguió comunicarse con la Policía y solicitó su acompañamiento únicamente para retirar su vehículo, abandonando el sitio a pie y sin restricciones físicas, lo que no encajaría con las características de un secuestro extorsivo.

La jueza también cuestionó la actuación de la Fiscalía, asegurando que “se apresuró en estas solicitudes sin haber investigado lo suficiente bajo ese estándar de inferencia”, de acuerdo con la lectura de su decisión. Por este motivo, determinó que ni Blessd ni los otros ciudadanos señalados debían ser privados de la libertad durante el proceso.

El pronunciamiento de Blessd tras el fallo

Después de conocerse la decisión judicial, Blessd recurrió a su perfil oficial en Instagram para dirigirse a sus seguidores y agradecer el respaldo recibido durante los días del proceso.

Tras el fallo, Blessd agradeció en Instagram el respaldo de sus seguidores y vinculó este momento con el nacimiento de su hijo Caleb - crédito blessd / Instagram
Tras el fallo, Blessd agradeció en Instagram el respaldo de sus seguidores y vinculó este momento con el nacimiento de su hijo Caleb - crédito blessd / Instagram

En su mensaje, Stiven Mesa Londoño resaltó el impacto emocional del nacimiento de su hijo Caleb, fruto de su relación con la creadora de contenido Manuela QM, hecho que coincidió con la semana en la que se desarrolló su proceso judicial. El cantante añadió que en breve presentará su nuevo álbum El peor hombre del mundo, y anunció la apertura de la boletería para su próxima gira por Latinoamérica.

“Gracias a Dios seguimos trabajando. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en todos los momentos de mi vida, esta última semana he tenido mucho aprendizaje y más con el nacimiento de mi primer hijo, no saben lo feliz que estoy y lo trasnochado que mantengo, los amo mucho y espero vayan y compren sus boletos para toda la gira de Latam”, expresó textualmente.

De forma indirecta, el artista antioqueño abordó la acusación por secuestro extorsivo y dejó un mensaje sobre su actitud ante la situación: “En mi corazón no existe espacio para el odio, aquí solo se le desea éxito y bendiciones a todo el mundo y espero siempre estén aquí conmigo disfrutando de mi proceso, de verdad somos un movimiento muy grande del que estoy orgulloso de liderar”, escribió en su publicación.

Blessd anunció el lanzamiento de su álbum El peor hombre del mundo y la apertura de la boletería para su gira por Latinoamérica - crédito blessd / Instagram
Blessd anunció el lanzamiento de su álbum El peor hombre del mundo y la apertura de la boletería para su gira por Latinoamérica - crédito blessd / Instagram

En otra historia publicada en la misma red social, “el Bendito” compartió una fotografía propia junto a la frase: “Tú vas a ser gigante y nadie va a meterte el pie. Seguimos trabajando gracias a Dios”.

Las reacciones tras la decisión judicial

La decisión del juzgado generó reacciones inmediatas entre las partes involucradas. Tanto los representantes de la supuesta víctima como la Fiscalía General de la Nación anunciaron que apelarán el fallo.

La fiscal del caso manifestó su inconformidad, señalando que la jueza habría ido más allá de su competencia al emitir un pronunciamiento de fondo: “Esta decisión es equivocada y deja a la judicatura en una posición cuestionable. El juez de control de garantías debe limitarse a la inferencia razonable y no comprometerse con una calificación de fondo propia del juicio”, enfatizó la funcionaria durante la audiencia.

El proceso judicial continuará mientras la apelación sigue su curso, pero por ahora, Blessd y los demás imputados permanecerán en libertad.

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