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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de junio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,95 soles, registrando una variación positiva del 0,35% respecto al cierre anterior de 3,94 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 0,9%, aunque en términos interanuales registra una caída del -3,36%.

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