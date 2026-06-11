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Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 11 de junio

La moneda europea registró un avance en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,93 soles, sin variación respecto al precio de 3,93 soles de la jornada previa, lo que representa un incremento del 0,09% en relación a la sesión anterior. Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,71%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 3,95%.

El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días consecutivos, reflejando un interés creciente en la divisa europea. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 16,84%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 7,32%, lo que indica un entorno de inestabilidad en su evolución reciente.

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