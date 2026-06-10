Mujer intervenida en San Martín de Porres por presuntas cédulas alteradas fue liberada y denuncia irregularidades en su caso

Una de las detenidas durante la jornada electoral del domingo 7 de junio por el caso de presuntas cédulas de votación alteradas denunció irregularidades en el procedimiento que derivó en su intervención. La mujer, identificada como Mirtha Julia Bardales, sostuvo que fue esposada y tratada “como una delincuente” y exigió que se esclarezca el caso.
La Bardales, quien se desempeñó como presidenta de una mesa de sufragio en la institución educativa Virgen María del Rosario, en San Martín de Porres, afirmó que el proceso electoral se desarrolló con normalidad y que el problema se originó cuando un votante reclamó por una cédula “manchada” y con “rayones hacia los lados”.
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La denuncia se conoció tras la jornada electoral del domingo 7 de junio, cuando un grupo de miembros de mesa fue intervenido bajo sospecha de manipulación de material electoral. Mientras la Fiscalía investiga un presunto atentado contra el derecho de sufragio, la ciudadana sostiene que colaboró con las autoridades y que, aun así, terminó detenida y esposada.
Mujer narra cómo se originó el reclamo por cédula manchada en mesa electoral
Según la entrevista concedida a Exitosa Noticias, la situación se originó cuando un votante advirtió que su cédula presentaba manchas y marcas laterales, aunque estas no afectaban los logotipos ni las fotografías de los candidatos. El ciudadano, sin embargo, gritó que había “fraude”.
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En la versión de Bardales, tras ese reclamo intervinieron efectivos policiales y autoridades electorales, revisaron el material y decidieron cambiar la cédula para que el ciudadano pudiera votar. “La cortaron y la cambiaron”, señaló, al describir el procedimiento que, según ella, permitió que el acto de sufragio continuara.
Luego, siempre de acuerdo con su testimonio, la mesa retomó sus funciones “con toda tranquilidad” y la votación cerró en el horario previsto. Bardales indicó que el conteo se realizó con normalidad y en presencia de personeros de las organizaciones políticas. “Hemos hecho el conteo, todo normal”, aseguró.
La mujer también afirmó que entregó toda la documentación requerida y que, recién después de culminar ese procedimiento, la Policía le comunicó que quedaba detenida. “Después que hemos entregado todo nos dicen: ‘Ustedes quedan en calidad de detenidos’”, relató.
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Bardales sostuvo que el anuncio fue sorpresivo y que en ese momento no recibió una explicación clara. “Me sorprendí porque dije: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho?”, recordó. En ese intercambio, afirmó que un agente le indicó que la habían encontrado “in fraganti”, expresión que cuestionó en el acto.
Por último, denunció el trato recibido durante la intervención. “Me detuvieron y me enmarrocaron como una delincuente”, sostuvo, al insistir en que su participación como integrante de mesa respondió a un sorteo y que acudió a cumplir una obligación ciudadana.
Denuncia daños emocionales y problemas de salud tras detención en jornada electoral
Tras su liberación, Bardales afirmó que la detención la dejó sumamente afectada. “Me han dejado dañada mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, mi salud y económicamente”, declaró, al sostener que terminó “muy mal” y que incluso acudió a una clínica para someterse a exámenes.
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La mujer también remarcó el impacto público del caso, al señalar que su nombre fue asociado a un presunto fraude “a nivel nacional” y que recibió llamadas de familiares y amistades que le pedían explicaciones. “Imagínese cómo está mi imagen como persona”, manifestó.
En esa misma línea, dijo que permanecer detenida durante 48 horas afectó a su entorno familiar, incluida su hija y su esposo. “Eso no es justo”, señaló, y aseguró que continuará exigiendo que el caso se esclarezca y que se limpie su nombre.
Ciudadanos intervenidos tras reportes de presunto fraude
El caso se enmarca en una investigación más amplia reportada por RPP Noticias el 8 de junio: al menos 12 personas permanecieron bajo custodia en la sede de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en el distrito limeño de Pueblo Libre, por la presunta manipulación y alteración de cédulas de votación.
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Según esa información, la mayoría de intervenidos se desempeñó como miembros de mesa durante la última jornada electoral y afronta una investigación por delito contra la libertad popular, en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio. El reporte indicó que el grupo incluía ciudadanos de Los Olivos, Comas, San Martín de Porres y Ancón.
En el caso de Bardales, su abogado, Jaime Pérez, sostuvo ante RPP Noticias que a su patrocinada y a otros dos integrantes de mesa se les atribuyó la manipulación de 18 cédulas de votación, pero negó intención de fraude. “Es un tema de los dedos que se ensucian”, declaró, y afirmó que las cédulas se mancharon durante el conteo. Por disposición fiscal, esos tres ciudadanos permanecieron detenidos por 48 horas mientras se realizaban diligencias.
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