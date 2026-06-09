Perú

Corte de luz, 10 de junio: Pluz suspende su servicio en zonas de cinco distritos de Lima

Los usuarios pueden consultar detalles sobre horarios, zonas afectadas y eventuales cambios en la programación a través del Fonocliente de Pluz al 517-1717 y sus canales oficiales

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Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica continuarán este miércoles 10 de junio con programaciones de corte de luz en distintos puntos de Lima Metropolitana y la provincia de Barranca. La empresa Pluz informó que las interrupciones forman parte de su plan de mejora y reforzamiento de la infraestructura eléctrica para garantizar una distribución más segura y eficiente de la energía.

De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, los cortes se ejecutarán en horarios diferenciados y alcanzarán zonas de Puente Piedra, Carabayllo, Independencia, San Juan de Lurigancho, Pueblo Lcibre y el distrito de Pativilca, en Barranca. Los trabajos incluyen mantenimiento preventivo y acciones destinadas a reducir el riesgo de averías y fallas inesperadas en el suministro.

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Zonas y horarios de los cortes de luz del 10 de junio

Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

En Puente Piedra, la interrupción del servicio afectará el sector Las Vegas Industrial, específicamente la manzana E, lote 9. El corte se extenderá durante aproximadamente ocho horas y media.

Carabayllo — 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los trabajos programados alcanzarán el centro poblado Chocas Alto, donde se verán afectadas las manzanas A, B, C, D y E. La suspensión del suministro se prolongará durante ocho horas.

Independencia — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

En este distrito, el corte comprenderá sectores de la urbanización Mesa Redonda, además de las cuadras 1 y 2 del jirón 21 de Agosto, la cuadra 1 del jirón 3 de Octubre, las avenidas y calles ubicadas alrededor de la avenida Chincha, calle El Progreso, calle Huascarán y calle Los Astronautas. La interrupción durará cerca de nueve horas.

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San Juan de Lurigancho — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Uno de los cortes más extensos se realizará en sectores de Canto Bello y zonas cercanas a la avenida Canto Grande. La medida afectará la asociación Ayacucho, la asociación Santa Elizabeth, así como diversas calles, pasajes y jirones del sector.

San Juan de Lurigancho — 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Un segundo corte en el distrito alcanzará importantes vías como las avenidas Gran Chimú, Las Lomas y Miguel Checa Eguiguren. También se verán afectadas calles y jirones como Los Amautas, Los Varayoc, Tahuantinsuyo, Tiahuanco, Huamanpoma, Villac Umo, Ayllu e Inte.

Pueblo Libre — 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

La suspensión del servicio eléctrico comprenderá la cuadra 6 de la avenida Bolívar y la cuadra 6 de la avenida Paseo de los Andes.

Pueblo Libre — 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Otro corte programado afectará sectores ubicados en las avenidas Paso de los Andes y San Martín, además de calles como José Payán, Rodríguez de Mendoza, Alomía Robles y Moreyra y Riglos. También se incluyen pasajes de la urbanización Fondo de Empleados.

Barranca (Pativilca) — 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

En la provincia de Barranca, los trabajos se ejecutarán en el distrito de Pativilca. Las zonas comprendidas incluyen las calles Argentina, Lima, Ramón Castilla, Las Monjas, el jirón Ica y sectores de la Asociación de Vivienda Santa Rosa.

¿Por qué se realizan estos cortes?

Varias personas leen un aviso de corte de luz en un poste en la calle. Técnicos con cascos amarillos operan con un camión de servicio al fondo.
Un grupo de residentes observa un aviso de corte de luz pegado en un poste en la calle, mientras técnicos de energía realizan labores de mantenimiento en la misma área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Pluz, estas interrupciones forman parte de las labores de mantenimiento preventivo y modernización de la red eléctrica. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, reforzar la infraestructura de distribución y minimizar el riesgo de fallas que puedan afectar a los usuarios.

La empresa también señala que estas acciones permiten detectar posibles problemas en las instalaciones antes de que se conviertan en averías mayores.

Recomendaciones durante el corte de energía

  • Desconectar televisores, computadoras y electrodomésticos para evitar daños cuando se restablezca el suministro.
  • Utilizar linternas recargables o de baterías en lugar de velas para reducir riesgos de incendio.
  • Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar los alimentos por más tiempo.
  • Contar con sistemas alternativos si algún integrante del hogar depende de equipos médicos eléctricos.
  • Tener a disposición un kit básico de emergencia con agua potable, radio portátil, baterías y linternas.
  • Ante consultas o reportes, comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa para conocer posibles actualizaciones en la programación.

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