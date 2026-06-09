Piden declarar persona no grata y expulsar al embajador de Estados Unidos en Perú por supuesta injerencia segunda vuelta

Solicitan que Bernie Navarro sea declarado persona no grata tras mensaje sobre comicios en Perú, (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Andina)

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una solicitud presentada ante la Presidencia de la República plantea que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, sea declarado persona no grata y expulsado del país por una presunta injerencia en asuntos internos vinculados al proceso electoral.

El pedido fue formulado por el abogado Javier Ildefonso Adrianzen Carreño mediante un documento ingresado el 9 de junio. En el escrito, solicita al jefe de Estado que adopte medidas diplomáticas contra el representante estadounidense al considerar que determinadas declaraciones relacionadas con los comicios excederían las funciones propias de una misión diplomática.

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ONPE anunciará los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Solicitan declarar persona no grata

En el documento presentado ante el Ejecutivo, el solicitante pide que Bernie Navarro sea declarado persona no grata, una figura contemplada en las relaciones diplomáticas que permite a un Estado rechazar la permanencia de un representante extranjero en su territorio.

Asimismo, plantea que el embajador abandone el país en un plazo de 24 horas desde que se emita una eventual decisión oficial. Según el escrito, las acciones atribuidas al diplomático habrían generado preocupación por su impacto en un proceso considerado de competencia exclusiva de las autoridades peruanas.

Embajador de EE.UU asistió a local de votación para supervisar el proceso electoral.

Supuesta “injerencia” en elecciones 2026

La solicitud sostiene que el embajador habría incurrido en una presunta injerencia en la política interna peruana a raíz de comentarios vinculados con el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

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De acuerdo con el documento, dichas expresiones habrían hecho referencia al seguimiento que organismos y observadores internacionales realizan al proceso electoral peruano. El solicitante considera que este tipo de pronunciamientos no corresponde a las funciones diplomáticas y podría interpretarse como una intervención en asuntos soberanos.

Bajo ese argumento, el escrito solicita que el Gobierno evalúe la actuación del representante estadounidense y adopte las medidas que considere pertinentes en defensa de la autonomía de las instituciones nacionales.

Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

¿Qué dijo Bernie Navarro?

Entre los fundamentos expuestos, se menciona un mensaje atribuido al embajador en el que se señala que observadores internacionales continuarían monitoreando el desarrollo de las elecciones hasta la publicación de los resultados oficiales.

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“Ayer fue un día de mucha actividad como observadores de las elecciones. El trabajo, sin embargo, sigue. Como parte del equipo internacional presente, continuamos monitoreando el proceso hasta el anuncio de resultados oficiales”, escribió Narravo en cuenta oficial de X.

Presentan pedido para expulsar al embajador de EE. UU. por presunta injerencia en elecciones peruanas. (Foto: X/@BernieNavarro7)

Para el autor de la solicitud, esa referencia constituye un elemento suficiente para cuestionar la actuación del diplomático durante el actual contexto electoral. En ese sentido, argumenta que cualquier pronunciamiento relacionado con el proceso debe respetar estrictamente los límites establecidos por las normas internacionales sobre relaciones entre Estados.