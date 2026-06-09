Piden declarar persona no grata y expulsar al embajador de Estados Unidos en Perú por supuesta injerencia segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una solicitud presentada ante la Presidencia de la República plantea que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, sea declarado persona no grata y expulsado del país por una presunta injerencia en asuntos internos vinculados al proceso electoral.
El pedido fue formulado por el abogado Javier Ildefonso Adrianzen Carreño mediante un documento ingresado el 9 de junio. En el escrito, solicita al jefe de Estado que adopte medidas diplomáticas contra el representante estadounidense al considerar que determinadas declaraciones relacionadas con los comicios excederían las funciones propias de una misión diplomática.
PUBLICIDAD
Solicitan declarar persona no grata
En el documento presentado ante el Ejecutivo, el solicitante pide que Bernie Navarro sea declarado persona no grata, una figura contemplada en las relaciones diplomáticas que permite a un Estado rechazar la permanencia de un representante extranjero en su territorio.
Asimismo, plantea que el embajador abandone el país en un plazo de 24 horas desde que se emita una eventual decisión oficial. Según el escrito, las acciones atribuidas al diplomático habrían generado preocupación por su impacto en un proceso considerado de competencia exclusiva de las autoridades peruanas.
Supuesta “injerencia” en elecciones 2026
La solicitud sostiene que el embajador habría incurrido en una presunta injerencia en la política interna peruana a raíz de comentarios vinculados con el desarrollo de la segunda vuelta electoral.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el documento, dichas expresiones habrían hecho referencia al seguimiento que organismos y observadores internacionales realizan al proceso electoral peruano. El solicitante considera que este tipo de pronunciamientos no corresponde a las funciones diplomáticas y podría interpretarse como una intervención en asuntos soberanos.
Bajo ese argumento, el escrito solicita que el Gobierno evalúe la actuación del representante estadounidense y adopte las medidas que considere pertinentes en defensa de la autonomía de las instituciones nacionales.
¿Qué dijo Bernie Navarro?
Entre los fundamentos expuestos, se menciona un mensaje atribuido al embajador en el que se señala que observadores internacionales continuarían monitoreando el desarrollo de las elecciones hasta la publicación de los resultados oficiales.
PUBLICIDAD
“Ayer fue un día de mucha actividad como observadores de las elecciones. El trabajo, sin embargo, sigue. Como parte del equipo internacional presente, continuamos monitoreando el proceso hasta el anuncio de resultados oficiales”, escribió Narravo en cuenta oficial de X.
Para el autor de la solicitud, esa referencia constituye un elemento suficiente para cuestionar la actuación del diplomático durante el actual contexto electoral. En ese sentido, argumenta que cualquier pronunciamiento relacionado con el proceso debe respetar estrictamente los límites establecidos por las normas internacionales sobre relaciones entre Estados.
Más Noticias
El futuro de Piero Quispe aún no se define con Universitario: Pumas no lo quiere liberar y Atlante aparece con una propuesta mayor
Aunque el interés se comunicó al jugador y al representante, todavía no se instala una mesa para definir el pase, porque falta resolver el vínculo en México y no hay acuerdo formal
Amazonía peruana: el pronóstico del clima de Tarapoto de mañana
Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año
Fiscalía pide 8 meses de prisión preventiva contra Nadeska Widausky para que enfrente juicio en Perú por lavado de activos
La modelo también es requerida por la justicia de Bélgica por presuntos delitos de proxenetismo y trata de personas, mientras permanece detenida con fines de extradición
Senamhi advierte calor extremo, sequías e incendios forestales por avance de El Niño: “Debemos prepararnos desde ahora”
Las temperaturas del mar y del aire presentan anomalías de hasta 5 grados por encima de lo normal, mientras los modelos internacionales prevén un escenario moderado a fuerte que podría prolongarse hasta 2027
Dónde ver Ilia Topuria vs Justin Gaethje: canal TV online del combate por el título de peso ligero en UFC Freedom 250
La mayor promotora de MMA en el mundo se alista para una jornada histórica, donde el español buscará defender su cinturón frente al norteamericano en el duelo principal. Revisa cómo seguir las peleas que tendrán lugar en el palacio presidencial estadounidense
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD