¿Dejavú electoral? Panorama del conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es similar al 2021 con Pedro Castillo

¿Qué sucede si la diferencia de votos es mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?:| Foto: Gemini IA

Todo apunta a que el nuevo presidente de la República, sea Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), será definido por unos pocos miles de votos, al igual que en los comicios generales de 2021 donde Pedro Castillo ganó por 40 mil votos.

“Si tú miras un poco la historia, y no solamente con relación al 2021, con relación al 2016, los protagonistas son casi los mismos, es decir, el fujimorismo versus el antifujimorismo”, dijo en analista político Enrique Castillo a Panamericana Televisión.

Por su parte, la analista Maite Vizcarra considera que otro factor por el que el resultado de la segunda vuelta es el nivel de ausentismo, es decir, el número de electores que no acudieron a las urnas para emitir su voto.

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A su turno, Enrique Castillo considera que el respaldo de Fujimori ha disminuido en cada elección presidencial por el rechazo que ha generado “esta alianza o esta asociación legislativa en el Congreso entre Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Perú Libre, Somos Perú, Podemos”.

“El oriente y el norte eran tradicionalmente de Acción Popular, de Alianza por el Progreso y del fujimorismo. Mira cómo ahora un candidato como Roberto Sánchez ha entrado a esa zona”, apuntó.

Finalmente, Maite Vizcarra indicó que los números ajustados también responderían a la importancia al voto que los electores nuevamente le han dado.

“Yo creo que esos números tan ajustados tienen que ver con dos factores bien claros. Uno, que la gente está de verdad, ahora sí, pensando que su voto puede tener una influencia y eso implica viciarlo, votar nulo o simplemente no ir. Y número dos, el hecho de que cada vez más las personas en las regiones también están pensando que su voto puede cambiar”, reflexionó.

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Sánchez mantiene la delantera

Con el 95,848% de las actas contabilizadas a nivel nacional, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se sostiene por encima del umbral del 50% de los votos válidos en el recuento oficial de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le atribuye 8.907.926 votos, lo que equivale al 50,065% de los votos válidos, frente a los sufragios de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

La diferencia entre ambos es de 23.171 votos en términos absolutos y de 0,130 puntos porcentuales, un margen que se redujo levemente en las últimas actualizaciones, pero que Sánchez ha mantenido de forma estable desde que tomó la delantera en la madrugada del lunes 8 de junio. Esa ventaja se ha sostenido durante catorce actualizaciones consecutivas del cómputo oficial.

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La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda tras el cierre de las urnas después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Quedan por procesar 3.852 actas, parte de las cuales fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión. El resultado sigue abierto en términos matemáticos, aunque la distribución geográfica de las actas pendientes —concentradas en regiones andinas y amazónicas donde Sánchez tiene mayor respaldo— refuerza su posición en el escrutinio. La proclamación oficial del ganador, atribución exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), está prevista para mediados de julio de 2026.

El recuento estuvo marcado por una inversión del liderazgo. Al cierre del domingo 7 de junio, con el 69,669% de actas contabilizadas, Fujimori encabezaba el conteo con el 52,651% de los votos válidos frente al 47,349% de Sánchez. La tendencia se revirtió a medida que ingresaron actas de las regiones del interior del país.

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A las 13:02 del lunes 8 de junio, con el 93,941% de actas procesadas, Sánchez superó por primera vez a Fujimori al alcanzar el 50,012% de los votos válidos. La diferencia en ese momento era de apenas 4.390 sufragios, una de las brechas más estrechas del escrutinio. A partir de ahí, la ventaja del candidato izquierdista fue en aumento: llegó a los 11.317 votos a las 13:38, a los 16.599 a las 14:58 y superó los 35.000 a las 17:56 del mismo lunes.

En las horas posteriores, la brecha mostró oscilaciones menores. A las 22:08 del lunes, con el 95,195% de actas procesadas, la diferencia bajó a 40.824 votos, una señal de que los últimos lotes favorecieron levemente a Fujimori. La actualización del martes 9 de junio, sin embargo, dejó a Sánchez con 23.171 votos de ventaja sobre su rival.

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