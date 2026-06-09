Perú

Caen campamentos de minería ilegal en Madre de Dios: incautaron S/ 64 millones en equipos para la extracción de oro

Entre los bienes incautados figuran 4.700 galones de petróleo y gasolina, 360 cilindros metálicos y decenas de pozas empleadas para actividades que generan graves daños ambientales

Guardar
Google icon
Una escena de minería ilegal con un pozo de agua turbia, fuego y humo negro que se eleva, rodeado por tierra removida y vegetación en el fondo
Durante operativos helitransportados en Madre de Dios, maquinaria y material de minería ilegal, valorizado en más de S/ 8.3 millones, fueron incautados y destruidos por las fuerzas armadas y la policía. (Foto: Mindef)

El Gobierno ejecutó una de las acciones de interdicción contra la minería ilegal más fuertes de este año en Madre de Dios, donde se destruyeron e incautaron bienes, maquinaria e insumos valorizados en más de S/ 64 millones. El operativo se desarrolló de manera simultánea en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, y dejó al descubierto la magnitud de las estructuras montadas por redes dedicadas a la extracción ilícita de oro en una de las zonas más sensibles del país.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la estrategia nacional contra las economías ilícitas que golpean directamente el patrimonio natural del Perú. Las acciones permitieron desarticular campamentos mineros instalados de forma ilegal dentro y fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, un espacio reconocido por su alta biodiversidad.

PUBLICIDAD

Operativos en Inambari dejan bienes incautados por más de S/ 64 millones

FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea muestra la minería ilegal, también conocida como garimpo, en una zona deforestada de la Tierra Indígena de Sarare, en el estado de Mato Grosso, Brasil, 21 de agosto de 2024. Fabio Bispo/Greenpeace Brasil/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS NO RESALES. NO ARCHIVOS
FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea muestra la minería ilegal, también conocida como garimpo, en una zona deforestada de la Tierra Indígena de Sarare, en el estado de Mato Grosso, Brasil, 21 de agosto de 2024. Fabio Bispo/Greenpeace Brasil/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS NO RESALES. NO ARCHIVOS

El primer golpe se ejecutó en el sector conocido como “Isla Córdova”, donde las fuerzas del orden hallaron una gran cantidad de equipos usados para la extracción ilegal de oro. Allí se incautaron bienes valorizados en S/ 62 247 275, entre ellos 95 balsas traca, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4 700 galones de combustible entre petróleo y gasolina.

En paralelo, otro operativo fue desplegado en el sector “Zorro Valencia”, también en Madre de Dios, donde se intervinieron equipos y materiales valorizados en S/ 2 277 230. En esta zona se decomisaron seis balsas tracas, dos pozas, tres motores, 360 cilindros metálicos, además de cientos de metros de mangueras y alfombras utilizadas para el procesamiento ilegal del mineral.

PUBLICIDAD

La intervención en ambos puntos se realizó bajo el amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, norma que regula las acciones de interdicción para prevenir y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional. Esta base legal permite a las autoridades actuar de forma directa contra campamentos, maquinaria e insumos empleados en actividades extractivas no autorizadas, especialmente en zonas donde el impacto ambiental se vuelve más severo por la cercanía a áreas protegidas.

Las acciones desarrolladas en Inambari forman parte del despliegue coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que mantienen intervenciones en distintos puntos del país para enfrentar las actividades que afectan los recursos naturales. En el caso de Madre de Dios, la presión de la minería ilegal de oro continúa siendo uno de los principales desafíos para la protección de la selva, la fauna y los cuerpos de agua de la zona.

La expansión de la minería ilegal amenaza nuevas regiones de la Amazonía peruana

Dos hombres jóvenes, que parecen ser menores de edad, observan un campo de extracción de oro ilegal en Madre de Dios, en la Amazonía norte del Perú.
En Perú, la economía ilegal se concentra especialmente en la región de Madre de Dios, donde se estima que hay 10.000 mineros de oro informales o ilegales, de acuerdo a Prevenir Amazonía - crédito Revista Proactivo/Rpp/Composición Infobae

La problemática de la minería ilegal ya no se limita a los tradicionales focos de extracción en Madre de Dios. Un informe reciente de la agencia internacional AP advirtió que esta actividad se ha extendido hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, avanzando por ríos remotos y áreas de difícil acceso.

Según el reporte, autoridades peruanas reconocen que este delito tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, impulsado por el incremento del precio internacional del oro, que en 2026 bordea los US$ 2.000 por onza.

La investigación también alerta sobre los severos impactos ambientales que genera esta actividad. Las organizaciones especializadas citadas en el informe señalan que los operadores ilegales utilizan maquinaria pesada, dragas y motores para remover grandes cantidades de sedimentos en los cauces amazónicos.

Como consecuencia, extensas áreas de bosque son transformadas en pozas y terrenos degradados en cuestión de semanas, mientras que los ríos presentan altos niveles de turbidez debido a la acumulación de residuos y sustancias contaminantes.

Otro de los riesgos identificados es el uso de mercurio en el procesamiento del oro, un elemento tóxico que termina ingresando a los ecosistemas acuáticos y a la cadena alimenticia. El reporte advierte además que la expansión de la minería ilegal está vinculada al accionar de redes criminales que operan en zonas alejadas de la Amazonía, generando conflictos sociales y amenazas contra comunidades indígenas y defensores ambientales.

Temas Relacionados

Minería ilegalMadre de DiosTambopataOroPNPperu-noticias

Más Noticias

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

La ‘blanquirroja’ recibe a la ‘verde’ en el Callao en un choque decisivo para sus aspiraciones. Conoce los detalles y sigue las incidencias

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú mientras juega con Bolivia

El representativo nacional se mide ante la ‘verde’ en el Callao con el firme objetivo de endosarle una goleada que le permita soñar con los puestos de clasificación; para ello también debe esperar resultados favorables en los encuentros de Paraguay y Ecuador

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú mientras juega con Bolivia

Ministerio Público denuncia que dos fiscales fueron secuestrados por policías tras hallar cédulas de votación marcadas en Ucayali

La Junta de Fiscales Supremos repudió el accionar policial y anunció acciones penales contra los agentes involucrados en la retención de los funcionarios durante el balotaje

Ministerio Público denuncia que dos fiscales fueron secuestrados por policías tras hallar cédulas de votación marcadas en Ucayali

ONPE reporta retrasos en llegada de actas por mal clima: lluvias, ríos crecidos y vuelos suspendidos afectan siete oficinas electorales

Mientras continúa el repliegue de material electoral, la ONPE reportó 1.557 actas observadas y la llegada de documentación desde 50 ciudades del extranjero

ONPE reporta retrasos en llegada de actas por mal clima: lluvias, ríos crecidos y vuelos suspendidos afectan siete oficinas electorales

Rating del fin de semana: los números de ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Granja VIP’, ‘JB Noticias’ y ‘El Reventonazo de la Chola’

Entre entrevistas, homenajes y la recta final de un reality, el prime time del sábado tuvo un ganador claro, pero también dejó cifras para Latina y Panamericana TV. Así se movió el rating del fin de semana.

Rating del fin de semana: los números de ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Granja VIP’, ‘JB Noticias’ y ‘El Reventonazo de la Chola’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ministerio Público denuncia que dos fiscales fueron secuestrados por policías tras hallar cédulas de votación marcadas en Ucayali

Ministerio Público denuncia que dos fiscales fueron secuestrados por policías tras hallar cédulas de votación marcadas en Ucayali

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,290% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Rating del fin de semana: los números de ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Granja VIP’, ‘JB Noticias’ y ‘El Reventonazo de la Chola’

Rating del fin de semana: los números de ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Granja VIP’, ‘JB Noticias’ y ‘El Reventonazo de la Chola’

Kevin Díaz le recuerda a Mario Irivarren que fue él quien perdió a Onelia Molina: "Nadie le quitó nada, no supo valorar lo que tenía"

Samahara Lobatón entre lágrimas confirma que no se casará con Youna: “Es complicado tener una relacion a larga distancia”

Korina Rivadeneira se enfoca en su carrera y celebra el lanzamiento de su película ‘Un matrimonio inesperado’ en Prime Video

Rebeca Escribens se quiebra en vivo al recordar a su padre y cuenta por qué ya no celebra su cumpleaños

DEPORTES

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

Perú 1-0 Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú mientras juega con Bolivia

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Deportivo Géminis renovó a su capitana Miryec Muñoz y apunta alto para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley

Agustín Lozano, sin visa para ingresar a Estados Unidos: causas judiciales en curso le impiden asistir al Mundial 2026