México

Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

La escena viral en la que la protagonista de ‘Cabo’ apura el paso para llegar al set ha generado opiniones divididas sobre el trato entre celebridades y admiradores en pleno rodaje

Por Armando Guadarrama

Guardar
Bárbara de Regil se defiende
Bárbara de Regil se defiende tras críticas por evitar a fans en Tlalnepantla (Crédito: @barbaraderegil)

La reciente difusión de un video en el que Bárbara de Regil aparece apresurando el paso para evitar a un grupo de seguidores ha reavivado el debate en redes sociales sobre la relación entre figuras públicas y sus admiradores.

En las imágenes, la actriz, reconocida por su papel en la serie Rosario Tijeras, se ve rodeada por el equipo de producción mientras se dirige rápidamente hacia la locación de grabación en Tlalnepantla, Estado de México, mientras varios fans intentan acercarse para saludarla y tomarse fotografías.

La escena, que se viralizó en plataformas digitales, generó una ola de críticas hacia Bárbara de Regil por lo que algunos usuarios interpretaron como un rechazo hostil hacia quienes buscaban un recuerdo con ella o incluso algunos señalaron un presunto clasismo de parte de la actriz.

La actriz salió corriendo cuando le pidieron una foto en Tlalnepantla. Crédito: (X/@PandaDelAmor19)

Las reacciones negativas se multiplicaron, señalando una supuesta falta de consideración de la intérprete hacia su público.

Ante la controversia, Bárbara de Regil decidió responder de manera directa a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En este material, la actriz explicó que su decisión de no detenerse a interactuar con los seguidores en ese momento obedeció a compromisos laborales ineludibles.

Según sus palabras, el equipo de producción y sus compañeros la esperaban para iniciar la grabación, y cualquier retraso podría afectar el desarrollo del trabajo en el set.

La actriz explica que su
La actriz explica que su actitud se debió a compromisos laborales y no a rechazo al público (Vix, YouTube)

En el video, Bárbara de Regil argumentó: “Esto no lo voy a permitir. Yo claro que no puedo dar fotos mientras estoy grabando, por respeto a mi crew, a mi equipo de trabajo, y si yo me detengo a darle foto a decenas de personas retrasaría las grabaciones, es por eso que yo he destinado cortes a comer y no he comido por darles fotos. Adelante con las imágenes, Lolita”

La actriz también compartió imágenes en las que se le observa atendiendo a decenas de personas que formaban una larga fila para tomarse fotos con ella, lo que, según su testimonio, evidencia su disposición habitual para interactuar con sus seguidores fuera de los momentos de grabación.

Bárbara de Regil subrayó que, en ocasiones, ha sacrificado sus propios tiempos de comida para poder complacer a quienes la esperan, llegando a atender filas que se extendían hasta cuatro cuadras.

La actriz prefiere no retrasar sus grabaciones. (Crédito: Instagram barbaraderegil)

“La verdad es que no me molesta en lo absoluto porque yo los amo y agradezco mucho que se hagan esas filas afuera de mi camper, incluso una fila, un día llegaba a cuatro cuadras y eso a mí me hace muy feliz porque es un amor mutuo, pero yo no puedo dar fotos mientras estoy grabando. Si yo me paro a dar fotos, cuando yo llego al set está todo el crew, iluminación, fotografía, el director, otros actores, esperándome así. me toca correr porque algunas personas están tan emocionadas que no agarran la onda cuando les digo ‘no puedo, tengo que ir a trabajar’. Como nadie corre como yo, pues corro y nadie me alcance.”

Temas Relacionados

Bárbara de RegilRosario Tijerasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Es legal que a los músicos y actores no se les pague igual? Esto dice la LFT

La industria del espectáculo presenta reglas únicas para quienes actúan o interpretan música

¿Es legal que a los

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre: servicio lento en la Línea 1 del MB por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

El último libro de Julieta Fierro será presentado en el Museo Nacional de Antropología como homenaje

Su último libro, Astronomía, ¿para qué?, publicado por Sexto Piso,

El último libro de Julieta

Temblor hoy 23 de septiembre en México: se registró un sismo de 4.2 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 23 de septiembre

Aseguran que Ricardo Pérez quiso conquistar a otra famosa de Televisa antes de enamorar a Susana Zabaleta

Señalan que el comediante intentó ligar con esta conductora de televisión

Aseguran que Ricardo Pérez quiso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan muerto al síndico municipal

Hallan muerto al síndico municipal de San Pedro el Alto, Oaxaca, y a su esposa

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Nieta de Rocha Moya viajaba en vehículo durante ataque armado en Sinaloa, confirma gobernador: hay dos agentes heridos

Harfuch se reúne con Rocha Moya en Sinaloa y destaca reducción de homicidios por guerra de Chapitos y Mayos

Vinculan a proceso a “El Pepino”, presunto integrante de Los Escorpiones del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Ricardo Pérez quiso

Aseguran que Ricardo Pérez quiso conquistar a otra famosa de Televisa antes de enamorar a Susana Zabaleta

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Shiky se somete a corte de cabello de Abelito y en redes se burlan

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

Itatí Cantoral revela que productores no la querían contratar por convertirse en mamá: “Embarazada o recién parida”

DEPORTES

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

Chivas vs Necaxa EN VIVO: Alineaciones listas para el partido

Gerardo Torrado respalda a Guido Pizarro al frente de Tigres pese a malos resultados

Santiago Giménez anota en la Coppa de Italia y rompe sequía goleadora con el Milán