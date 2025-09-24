Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

Bárbara de Regil se defiende tras críticas por evitar a fans en Tlalnepantla (Crédito: @barbaraderegil)

La reciente difusión de un video en el que Bárbara de Regil aparece apresurando el paso para evitar a un grupo de seguidores ha reavivado el debate en redes sociales sobre la relación entre figuras públicas y sus admiradores.

En las imágenes, la actriz, reconocida por su papel en la serie Rosario Tijeras, se ve rodeada por el equipo de producción mientras se dirige rápidamente hacia la locación de grabación en Tlalnepantla, Estado de México, mientras varios fans intentan acercarse para saludarla y tomarse fotografías.

La escena, que se viralizó en plataformas digitales, generó una ola de críticas hacia Bárbara de Regil por lo que algunos usuarios interpretaron como un rechazo hostil hacia quienes buscaban un recuerdo con ella o incluso algunos señalaron un presunto clasismo de parte de la actriz.

La actriz salió corriendo cuando le pidieron una foto en Tlalnepantla. Crédito: (X/@PandaDelAmor19)

Las reacciones negativas se multiplicaron, señalando una supuesta falta de consideración de la intérprete hacia su público.

Ante la controversia, Bárbara de Regil decidió responder de manera directa a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En este material, la actriz explicó que su decisión de no detenerse a interactuar con los seguidores en ese momento obedeció a compromisos laborales ineludibles.

Según sus palabras, el equipo de producción y sus compañeros la esperaban para iniciar la grabación, y cualquier retraso podría afectar el desarrollo del trabajo en el set.

La actriz explica que su actitud se debió a compromisos laborales y no a rechazo al público (Vix, YouTube)

En el video, Bárbara de Regil argumentó: “Esto no lo voy a permitir. Yo claro que no puedo dar fotos mientras estoy grabando, por respeto a mi crew, a mi equipo de trabajo, y si yo me detengo a darle foto a decenas de personas retrasaría las grabaciones, es por eso que yo he destinado cortes a comer y no he comido por darles fotos. Adelante con las imágenes, Lolita”

La actriz también compartió imágenes en las que se le observa atendiendo a decenas de personas que formaban una larga fila para tomarse fotos con ella, lo que, según su testimonio, evidencia su disposición habitual para interactuar con sus seguidores fuera de los momentos de grabación.

Bárbara de Regil subrayó que, en ocasiones, ha sacrificado sus propios tiempos de comida para poder complacer a quienes la esperan, llegando a atender filas que se extendían hasta cuatro cuadras.

La actriz prefiere no retrasar sus grabaciones. (Crédito: Instagram barbaraderegil)

“La verdad es que no me molesta en lo absoluto porque yo los amo y agradezco mucho que se hagan esas filas afuera de mi camper, incluso una fila, un día llegaba a cuatro cuadras y eso a mí me hace muy feliz porque es un amor mutuo, pero yo no puedo dar fotos mientras estoy grabando. Si yo me paro a dar fotos, cuando yo llego al set está todo el crew, iluminación, fotografía, el director, otros actores, esperándome así. me toca correr porque algunas personas están tan emocionadas que no agarran la onda cuando les digo ‘no puedo, tengo que ir a trabajar’. Como nadie corre como yo, pues corro y nadie me alcance.”