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Actas observadas de la segunda vuelta podrán seguirse a través de este LINK oficial que publicó el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones publicó una plataforma en la que los usuarios pueden hacer seguimiento a la cantidad de actas

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El panel permite seguir el desarrollo del procedimiento y ubicar el calendario de audiencias públicas asociado a cada expediente - Créditos: Andina.
El panel permite seguir el desarrollo del procedimiento y ubicar el calendario de audiencias públicas asociado a cada expediente - Créditos: Andina.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó un enlace oficial para seguir el procesamiento de actas observadas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. El panel (https://t.co/xQnzo15zZS) permite monitorear, en tiempo real, cuántas actas llegaron a los Jurados Electorales Especiales (JEE), cuántos expedientes ya se abrieron para evaluación y cuántos casos siguen pendientes.

La página muestra el tablero que reúne el avance de la revisión de las actas con observaciones enviadas a los JEE. La herramienta permite seguir el desarrollo del procedimiento y el calendario de audiencias públicas vinculadas a cada caso.

Hasta el momento, el consolidado nacional muestra que los Jurados Electorales Especiales ya recibieron actas observadas y que la gran mayoría de esos casos ya fue registrada como expediente para su evaluación. Solo una parte menor aún no completa el proceso de creación del expediente.

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En cuanto al avance de atención, el panel indica que ya se resolvió un grupo reducido de expedientes, mientras la mayor parte sigue en trámite, a la espera de revisión y pronunciamiento, de acuerdo con la información que publica la plataforma del JNE.

La plataforma muestra cuántos expedientes ya fueron abiertos para evaluación y cuántos casos permanecen pendientes dentro del sistema - Créditos: Andina.
La plataforma muestra cuántos expedientes ya fueron abiertos para evaluación y cuántos casos permanecen pendientes dentro del sistema - Créditos: Andina.

¿Qué permite ver el tablero del JNE?

La herramienta incluye filtros para segmentar la información por Jurado Electoral Especial y por tipo de acta, lo que ayuda a revisar el avance por jurisdicción. En la captura, el filtro del JEE figura en “Todas”, por lo que los datos corresponden al acumulado nacional.

El sistema también permite identificar el estado de las audiencias públicas vinculadas a estos casos y distinguir cuáles expedientes ya tuvieron pronunciamiento y cuáles siguen pendientes de resolución.

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Desglose por jurisdicción y seguimiento regional

Además del consolidado, la plataforma muestra un desglose por Jurado Electoral Especial, lo que permite comparar niveles de avance entre circunscripciones. La información aparece en una tabla y en un gráfico, con el objetivo de facilitar el seguimiento del progreso regional en la atención de actas observadas.

En esta segunda vuelta, el enlace del JNE funciona como el canal oficial para verificar el avance del trámite de actas observadas correspondiente al proceso electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Ilustración acuarela de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori sonrientes, de pie frente al Palacio de Gobierno de Perú, un edificio claro con rejas y palmeras.
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputan voto a voto la elección - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cómo se proclaman los resultados finales?

El cómputo de la ONPE, disponible para consulta pública en su portal oficial, diferencia entre actas ya contabilizadas y actas que deben remitirse a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación. En esos despachos se revisa el detalle de la votación, incluidos los sufragios impugnados por los personeros de las organizaciones políticas, y se determina su validez.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza audiencias públicas para el recuento de votos, que se transmiten en vivo en los canales institucionales con el fin de dar transparencia al proceso.

Las agrupaciones políticas también pueden presentar pedidos formales de impugnación o nulidad de mesas de votación. El JNE debe resolver estos recursos en última instancia dentro de los plazos previstos. Solo cuando concluye ese trámite, con los pronunciamientos remitidos por los JEE y el cómputo consolidado, el organismo queda en condiciones de proclamar los resultados definitivos.

La oficialización del ganador de la segunda vuelta se anuncia en una sesión solemne de proclamación del JNE, con la participación de todos sus integrantes. En esa jornada se informa cuántos votos válidos obtuvo cada candidatura y se declara vencedor a quien registre la mayor votación. La definición es por mayoría simple y la normativa peruana no reconoce la figura de “empate técnico” en el resultado oficial.

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