Perú

Último sismo hoy en Perú: Ica vuelve a temblar este domingo 24 de mayo, reporta el IGP

El Instituto Geofísico del Perú informó, a través de sus rede sociales, que al sur de la ciudad se registró esta madrugada un temblor de magnitud 3.5, con una profundidad de 62 kilómetros

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Se reportó un sismo con epicentro en la ciudad de Pisco, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un nuevo sismo se registró la madrugada de este domingo 24 de mayo en la ciudad de Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Andina)

La región de Ica sigue temblando. Tras el fuerte sismo registrado el pasado 19 de mayo, la madrugada de hoy —según el Instituto Geofísico del Perú (IGP)— se volvió a reportar un leve remezón de magnitud 3.5, que pasó casi desapercibido por la población por su baja intensidad.

Según los reportes obtenidos a través del Centro Sismológico Nacional del IGP, el temblor ocurrió este domingo 24 de mayo a 19 de kilómetros al sur de la ciudad de Ica. El movimiento telúrico comenzó a la 01:02 (hora local).

El sismo tuvo una profundidad de 62 kilómetros, así como una latitud y longitud de -14.24 y -75.75 grados. Debido a su magnitud, su rango de alerta fue de color verde.

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El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)
¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)

La región con más volcanes en el mundo

Perú se localiza en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

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En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es liberada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Los sismos que han azotado Perú

La nación latinoamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

Sismógrafo antiguo de madera y metal con un gráfico de ondas sísmicas rojas sobre un mapa geográfico detallado de Ica con un círculo de epicentro.
Un sismógrafo antiguo sobre un mapa detallado de la región de Ica muestra el registro de ondas sísmicas y un epicentro, ilustrando la actividad geológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro temblor de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que comenzó a las 09:34 horas, dejó daños en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó al sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

Ilustración de un fuerte sismo en Perú. Muestra edificios dañados, escombros, una ambulancia y rescatistas, con un mapa de Perú y una alerta sísmica.
La imagen ilustra un sismo devastador en Perú, mostrando edificios colapsados, escombros, servicios de emergencia y un mapa del país con una alerta de temblor en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

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