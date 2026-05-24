Perú

Tragedia en la Costa Verde: Experimentado surfista falleció en la playa Tres Picos de Miraflores

Francisco Vega, reconocido surfista de la Costa Verde, falleció tras sufrir un paro cardíaco mientras practicaba. Sus compañeros y equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida

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Un experimentado tablista de casi 70 años perdió la vida en la playa Tres Picos, en la Costa Verde. El hombre, identificado como Francisco Vega, habría sufrido un paro cardíaco fulminante mientras se encontraba en el mar. A pesar de los esfuerzos de otros surfistas y equipos de emergencia, falleció en el lugar.

Un experimentado surfista perdió la vida en la playa Tres Picos, en la Costa Verde, mientras practicaba su deporte favorito. La víctima, identificada como Francisco Vega, tenía cerca de setenta años y solía acudir al mar cada fin de semana. El hecho ocurrió cuando Vega se encontraba sobre su tabla, aparentemente sin inconvenientes, hasta que otros surfistas notaron que permanecía inmóvil, según reportó Panamericana Televisión.

La mañana transcurría con normalidad en la playa Tres Picos, ubicada en la Costa Verde de Lima. Francisco Vega, reconocido entre la comunidad de surfistas, ingresó al mar como era su costumbre. De acuerdo con testigos, “le da un ataque en el agua y estaba sentado”.

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Otros surfistas advirtieron la situación y se aproximaron para socorrerlo. Sus compañeros lograron llevarlo hasta la orilla, donde comenzaron las maniobras de auxilio. El deportista habría sufrido un paro cardiaco.

Surfista de casi 70 años pierde la vida en la Costa Verde tras sufrir un paro cardíaco
Surfista pierde la vida en la Costa Verde tras sufrir un paro cardíaco| Panamericana

Acciones de rescate y respuesta de emergencia

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores captaron la llegada de los equipos de emergencia. Personal de serenazgo y bomberos utilizaron un desfibrilador y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, Vega no respondió y falleció en el lugar.

Amigos y familiares se acercaron al enterarse de la noticia, mostrando consternación por la pérdida. La comunidad de surfistas lo recordaba como “un amante del mar y el deporte. Muy conocido por acá, por la zona”.

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Agentes de la comisaría de Miraflores se hicieron presentes en la zona para realizar las diligencias correspondientes y confirmar oficialmente la causa del fallecimiento, aunque los primeros indicios apuntan a un paro cardíaco mientras el surfista se encontraba en el mar.

Dolor en la Costa Verde: reconocido tablista falleció en plena faena en Tres Picos
Dolor en la Costa Verde: reconocido tablista falleció en plena faena en Tres Picos| Panamericana

A través de las redes sociales, sus amigos y familiares compartieron mensajes de despedida para el también conocido como ‘flaco’, recordando su amor por el deporte.

“El flaco nos dejo mientras practicaba el deporte que nos apasiona. Descansa en Paz Flaco, se te extrañara muchísimo en el point de La Pampilla, ya nos encontraremos nuevamente”, se lee en un post de Facebook.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) es la primera línea de respuesta ante situaciones de emergencia en espacios públicos y privados. Ante cualquier incidente en la vía pública, los ciudadanos pueden comunicarse con la central de emergencias marcando el 105. La PNP coordina acciones de auxilio, seguridad y control del orden, además de brindar apoyo a otras instituciones de rescate.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias médicas, rescates y siniestros en todo el país. Para solicitar la intervención de los bomberos, se debe llamar al número 116. Los bomberos cuentan con equipos especializados para responder a situaciones como incendios, accidentes y rescates en el mar o ríos.
  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica prehospitalaria en casos de emergencias de salud. El número de contacto es el 106. SAMU dispone de ambulancias equipadas y personal capacitado para atender urgencias como accidentes, paros cardíacos y otras situaciones críticas hasta el traslado al centro de salud más cercano.

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