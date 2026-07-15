Magaly Medina separa a Gianfranco Pérez de ‘Magaly TV: La Firme’ tras la denuncia de Pamela Chang: “Ya no formará parte de mi programa”

Magaly Medina explicó que revisó el celular de su reportero, aseguró que encontró conversaciones de carácter consentido y anunció que no respaldará conductas personales de ningún integrante de su equipo. Captura: Magaly TV La Firme.

La polémica alcanzó al equipo de ‘Magaly TV: La Firme’ luego de que Pamela Chang, actriz de cine para adultos, denunciara públicamente al reportero Gianfranco Pérez por un presunto caso de acoso, hostigamiento y extorsión. Frente a la repercusión que generó el caso, Magaly Medina decidió pronunciarse durante la emisión de su programa este 14 de julio y anunció una medida inmediata respecto al futuro laboral del periodista dentro de su espacio televisivo.

La conductora de ATV dedicó varios minutos de su programa para explicar la posición que asumió tras conocer las acusaciones contra uno de los integrantes de su equipo.

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Durante su intervención reveló que revisó parte del material relacionado con el caso, explicó las conclusiones a las que llegó tras observar el contenido del celular del reportero y confirmó que la producción tomó la decisión de separarlo del programa mientras las autoridades o las partes involucradas resuelven la controversia.

Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque dejó en claro que, desde su perspectiva, el contenido revisado no evidenciaría un caso de acoso, también remarcó que su producción no puede verse involucrada en conflictos personales de sus trabajadores y que, por esa razón, optó por apartarlo temporalmente del espacio.

Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina rompe su silencio tras la denuncia contra Gianfranco Pérez

Al iniciar su descargo en vivo, Magaly Medina recordó que la denuncia fue difundida inicialmente en otro programa de espectáculos y explicó cuál era la acusación presentada por Pamela Chang, actriz de cine para adultos.

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La periodista resumió el origen de la controversia y señaló cuál era el principal señalamiento formulado por la denunciante.

“Hoy día hubo una denuncia en otro programa donde una actriz nopor, actriz de cine para adultos... lo denunció por acoso, según ella pedirle que sembrara a dos jugadores de fútbol”, expresó la conductora. Con esa introducción, Medina dejó claro que había decidido abordar el tema debido a que involucraba directamente a un miembro de su equipo periodístico y porque la denuncia ya había tomado notoriedad pública.

Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora asegura que revisó el celular de su reportero

Tras explicar cómo conoció el caso, Magaly Medina reveló que durante la tarde conversó con Gianfranco Pérez y revisó el contenido de su teléfono celular con el objetivo de conocer el contexto completo de la denuncia. Según explicó, encontró conversaciones, fotografías y videos que, a su criterio, evidencian una interacción consensuada entre ambos adultos y no una situación compatible con un presunto acoso.

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“Yo he revisado el celular de mi reportero esta tarde, donde he encontrado videos que ella le mandaba, fotografías que ella le mandaba, conversaciones de chat que se mandaban los dos, donde yo no veo nada de acoso. Yo veo dos personas adultas mandándose videos eróticos, videos de alto voltaje... mutuo los dos”, manifestó.

La conductora enfatizó que esa apreciación corresponde únicamente a lo que observó en el dispositivo que revisó y que será la investigación correspondiente la que determine finalmente las responsabilidades del caso. Asimismo, explicó que decidió escuchar la versión de su reportero antes de emitir una opinión pública, considerando que el tema había generado múltiples comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

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Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly anuncia que Gianfranco Pérez deja temporalmente el programa

Pese a sostener que, según lo revisado, no encontró elementos que considerara compatibles con un caso de acoso, Magaly Medina anunció que la producción tomó una decisión inmediata para evitar que la controversia afecte el desarrollo de su programa.

La periodista confirmó que Gianfranco Pérez fue separado temporalmente de ‘Magaly TV: La Firme’ mientras el caso continúa su curso. “Nosotros hemos decidido separarlo del programa (...) mientras tanto él no formará parte de mi programa, porque a mí no me gusta ser avergonzada por comportamientos como estos”, sostuvo.

La conductora explicó que la medida busca preservar la imagen del espacio televisivo y permitir que el periodista afronte la situación sin involucrar al programa en una controversia de carácter personal.

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Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

“No soy la mamá de los pollitos”: Magaly marca distancia de las acciones de su equipo

Durante su pronunciamiento, Magaly Medina también dejó claro que no asumirá responsabilidad por los comportamientos privados de los integrantes de su equipo cuando estos ocurren fuera del ámbito laboral.

La periodista señaló que cada trabajador debe responder individualmente por sus acciones y remarcó que ninguna conducta personal cuenta automáticamente con el respaldo de la producción. “Yo no soy la mamá de los pollitos (...) yo no me presto a chantajes baratos o a extorsiones de ningún tipo”, afirmó.

Con estas declaraciones, la conductora buscó marcar una línea divisoria entre el trabajo periodístico realizado dentro del programa y las situaciones personales que puedan involucrar a cualquiera de sus colaboradores.

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Además, informó que Gianfranco Pérez le comunicó que iniciará acciones legales contra Pamela Chang, al considerar que las acusaciones formuladas en su contra no corresponden a la realidad.

Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué denunció Pamela Chang contra Gianfranco Pérez?

La controversia tomó mayor fuerza luego de la reciente emisión de ‘Amor y Fuego’, donde Pamela Chang, cuyo nombre real es Marjorie Stephanie Fuenzalida García, apareció para denunciar públicamente al reportero de Magaly TV: La Firme.

Durante la entrevista, la actriz de cine para adultos presentó lo que calificó como conversaciones, chats y audios que, según sostuvo, respaldan su versión de los hechos.

De acuerdo con su testimonio, Gianfranco Pérez le habría solicitado acercarse a determinados futbolistas con el propósito de obtener material que posteriormente pudiera utilizarse para realizar presuntos ampays.

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Asimismo, aseguró que el caso no se limita únicamente al presunto acoso y anunció que buscará ampliar la denuncia por otros hechos que, según afirma, también habría sufrido.

“Vengo a denunciar a Gianfranco Pérez Cruz por el tema de acoso, en primera instancia. Pero esto se va a agrandar, por supuesto que sí, por hostigamiento, por maltrato psicológico”, declaró durante la entrevista. Las afirmaciones de Pamela Chang incrementaron la repercusión del caso y motivaron que tanto el reportero como la conductora del programa respondieran públicamente.

Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

El caso queda en manos de las investigaciones mientras ambas partes sostienen versiones distintas

Hasta el momento, las posiciones de ambas partes son completamente distintas. Por un lado, Pamela Chang sostiene que fue víctima de acoso, hostigamiento y maltrato psicológico, además de señalar que posee conversaciones y audios para sustentar su denuncia. Incluso adelantó que ampliará las acciones legales relacionadas con el caso.

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Por otro lado, Magaly Medina aseguró que, tras revisar el contenido del celular de Gianfranco Pérez, observó conversaciones y material de carácter íntimo que, según su apreciación, evidenciarían un intercambio consentido entre dos adultos. Asimismo, informó que el reportero ha decidido iniciar acciones legales en respuesta a las acusaciones formuladas en su contra.

Mientras las investigaciones continúan y cada parte sostiene su propia versión de los hechos, la única medida confirmada hasta ahora es la separación temporal de Gianfranco Pérez de ‘Magaly TV: La Firme’. La decisión fue anunciada por Magaly Medina, quien insistió en que no permitirá que una controversia personal afecte la imagen de su programa y reiteró que cada integrante de su equipo debe asumir la responsabilidad por sus actos fuera del ámbito laboral.

Magaly Medina responde a denuncia contra su reportero: revisó su celular y tomó una contundente decisión. Captura: Magaly TV La Firme.