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El pequeño pueblo australiano de dos habitantes que se encuentra a la venta por USD 400.000

El comprador asumirá múltiples roles, desde atender el pub hasta repartir el correo. El precio de venta se sitúa muy por debajo del valor promedio de una vivienda en Sídney

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La localidad interior de Queensland busca nuevos propietarios dispuestos a asumir tareas múltiples, desde la gestión de su restaurante hasta el reparto postal, en una oferta de precio menor al promedio residencial de Sídney (Captura de video)
La localidad interior de Queensland busca nuevos propietarios dispuestos a asumir tareas múltiples, desde la gestión de su restaurante hasta el reparto postal, en una oferta de precio menor al promedio residencial de Sídney (Captura de video)

Cooladdi, un remoto pueblo del interior de Queensland, Australia, se encuentra oficialmente a la venta por USD 400.000, según informaron sus responsables. Situado a más de 800 kilómetros al oeste de Brisbane, el asentamiento tiene dos habitantes y ofrece a los futuros compradores la Foxtrap Roadhouse, una casa de cuatro dormitorios y toda la gestión del pueblo. El precio de venta resulta muy inferior al de un apartamento pequeño en Sídney, donde el valor medio supera los 900.000 dólares.

De acuerdo con el medio británico The Guardian, Cooladdi se mantiene como uno de los pueblos más pequeños de Australia y su estatus oficial depende de la oficina postal local, que funciona en el restaurante de carretera. La propiedad incluye el pub, la tienda y la distribución del correo. Carol Yarrow y Jo Cornel, actuales gestoras, asumieron el control en febrero de 2023 con el objetivo de revitalizar la zona. Ahora, Yarrow se jubila y Cornel regresa a Brisbane para estar cerca de su familia, lo que abre la oportunidad para nuevos residentes.

El comprador deberá desempeñar múltiples funciones. “La comida y el pub son probablemente uno de nuestros principales trabajos; también hacemos el reparto de correo como parte de la oficina postal”, explica Yarrow, quien creció en una estación de tren de la región y suma años de experiencia en la hostelería de zonas remotas. “Siempre he pensado que lo mejor es la comunidad local... la gente que vive a unos 70 km a la redonda y que pasa por la propiedad”.

Historia y transformación del pueblo

Imagen aérea de un paisaje árido, predominantemente marrón. Un círculo naranja con "COOLADDI" señala con una línea a un marcador de "Cooladdi" en el mapa
El asentamiento, que actualmente alberga a dos personas, ofrece la posibilidad de duplicar su población e involucrarse en la vida rural con la adquisición de la Foxtrap Roadhouse y la administración de servicios básicos (Cooladdi Australia)

A partir de aquí, el lugar conserva vestigios de su pasado como nodo ferroviario. El pueblo llegó a tener hasta 270 habitantes y funcionó como centro de servicios para la industria ovina. Con el declive del tren y la migración, la población fue disminuyendo. La escuela cerró en 1974 y la Foxtrap Roadhouse, construida por Beryl y Bob Fox, se transformó en el punto de encuentro central para la comunidad.

Yarrow valora el contacto humano y la camaradería: “Lo mejor es la comunidad local... la gente que vive a unos 70 km a la redonda y que pasa por la propiedad”. La actividad diaria incluye la atención a viajeros y residentes de la región, que visitan el restaurante para socializar y abastecerse. “Aquí hay mucha historia”, resalta Yarrow. “Desde que los residentes se fueron, muchos de ellos a Charleville y sus alrededores, la gente que creció aquí viene de visita para recorrer los lugares de antaño”.

La gestión de la venta está en manos de Becky Jeisman, de Charleville Real Estate, quien aclara que la población oficial de Cooladdi depende de los residentes de la Foxtrap Roadhouse. “Técnicamente, sí, actualmente solo viven dos personas en Cooladdi”, señala Jeisman. “La población se calcula en función de cuántas personas son propietarias de Foxtrap. Es el pueblo, y si un grupo de cuatro personas lo compra, la población se duplicará”.

Desafíos y oportunidades para el nuevo propietario

Una camioneta pickup blanca y un SUV oscuro estacionados en un camino de tierra rojiza. Al fondo hay un edificio blanco con techo verde y un surtidor de gasolina antiguo
El traspaso de la propiedad permitirá a los compradores asumir responsabilidades clave como el funcionamiento del restaurante y la atención a viajeros, mientras garantizan el mantenimiento de la comunidad local (Captura de video)

El futuro dueño tendrá la oportunidad de cambiar la dinámica de la localidad y de experimentar un estilo de vida distinto. Jeisman describe el perfil ideal de comprador: “El restaurante de carretera sería ideal para parejas mayores cuyos hijos ya se han independizado, un grupo de jóvenes entusiastas o una familia que desee un cambio de estilo de vida”.

Yarrow destaca el valor de Cooladdi para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza: “Para quienes están cansados ​​de la vida en la ciudad, Cooladdi ofrece un gran “cambio de ritmo” y un estilo de vida relajado”. Más allá de los títulos de tabernero y cartero, Jeisman subraya: “Los nuevos propietarios heredarán un papel mucho más importante: mantener la ‘camaradería general’ que caracteriza a una comunidad aislada”.

El pueblo se encuentra dentro del municipio de Murweh Shire, y la ciudad más cercana, Charleville, tiene unos 3.000 habitantes y un precio medio de vivienda de USD 210.000. La proximidad a Charleville facilita el acceso a servicios básicos y a una red regional más amplia.

Un futuro abierto en el interior de Australia

La venta de sitio representa tanto el cierre de una etapa como una oportunidad para revitalizar una localidad con historia y sentido de pertenencia. Yarrow y Cornel se preparan para dejar el pueblo, pero esperan que los nuevos propietarios conserven la convivencia y la vida comunitaria. “Siempre he pensado que lo mejor es la gente que pasa y se queda un rato, o vuelve a visitar su infancia”, resume Yarrow.

El caso de Cooladdi refleja el reto de mantener vivas las pequeñas poblaciones rurales en Australia. La singularidad de la oferta, el precio accesible y la posibilidad de asumir varias funciones convierten la compra en una opción para quienes buscan un nuevo comienzo en una de las regiones más remotas del país.

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