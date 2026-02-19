Subasta de 27 lotes para este 06 de marzo: conoce todos los detalles para participar

La subasta, bajo modalidad de martilleo, ofrece predios desde 97.5 m² hasta 578 m², con precios base desde S/72,654.28, ampliando el acceso tanto a familias como a inversionistas - Créditos: Freepik.

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, anunció la segunda convocatoria para la subasta pública de 27 lotes de terrenos saneados y con servicios básicos, destinados tanto a viviendas como a proyectos de negocio.

La jornada está programada para el viernes 6 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. en el Salón Multiuso del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 800, Cercado de Lima.

Los terrenos, considerados de alto potencial para la inversión y el desarrollo urbano, están distribuidos en distritos estratégicos de la capital como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

Estas zonas han sido identificadas como clave para el crecimiento y la expansión planificada de Lima Metropolitana, lo que incrementa el atractivo de la convocatoria para familias y empresarios.

Los interesados pueden adquirir las bases por S/50 de forma presencial o virtual y acceder al catálogo completo online, lo que fomenta la transparencia y facilita la participación - Créditos: Emilima.

El proceso se realizará bajo la modalidad de martilleo y contempla la adjudicación de predios cuyas áreas van desde 97.5 metros cuadrados en Carabayllo hasta 578 metros cuadrados en La Molina. Los precios base parten de S/72,654.28, ampliando las posibilidades de acceso tanto para quienes buscan una vivienda formal como para inversionistas interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios o comerciales.

Para participar, los interesados deberán adquirir las bases del proceso por un costo de S/ 50. Este trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas de Emilima, ubicadas en el jirón Cusco N.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 5:30 p. m., o de manera virtual a través de la página web oficial de la entidad.

Además, quienes deseen conocer el detalle de los lotes disponibles pueden revisar el catálogo completo aquí. Estas facilidades buscan promover la transparencia y el acceso a la información para todos los potenciales postores.

La iniciativa apunta a beneficiar a cientos de familias, permitiéndoles dar un paso decisivo hacia la casa propia o consolidar nuevos emprendimientos en zonas de alta proyección, contribuyendo al desarrollo ordenado de la ciudad y a la mejora de la calidad de vida en la capital.

Emilima, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lanzó la segunda convocatoria para subastar 27 lotes de terrenos saneados y con servicios básicos - Créditos: Freepik.

Funciones de Emilima

Ejecuta y supervisa proyectos inmobiliarios, desde la planificación hasta la construcción, orientados a vivienda, comercio o infraestructura pública.

Organiza subastas y ventas de lotes saneados y con servicios básicos, facilitando el acceso formal al suelo para familias y empresarios.

Regulariza la situación legal de propiedades municipales, asegurando el cumplimiento de normas y la transparencia en las transacciones.

Brinda asesoría técnica a entidades públicas y privadas en temas de desarrollo urbano, renovación y recuperación de espacios públicos y patrimoniales.

Promueve la inversión privada y la modernización de la ciudad, impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida y el entorno urbano.

Opera bajo principios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social, alineada con los objetivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.