Perú

Resultados de la Tinka: todos los números ganadores del miércoles 15 de abril

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Guardar
La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles (Infobae/Jovani Pérez)
La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada miércoles, La Tinka dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 15 de abril de 2026.

Número del sorteo: 1290.

Resultados: 32 31 46 51 24 6 y 07.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles.

Los ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el sorteo es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

Resultados Lotería La Tinka HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúLa Tinka sorteo Perúperu-loterias

Más Noticias

Resultados oficiales La Tinka: números ganadores del miércoles 15 de abril 2026

Como cada domingo, se informan los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

Resultados oficiales La Tinka: números ganadores del miércoles 15 de abril 2026

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 16 de abril

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 16 de abril

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

Pronóstico del tiempo en Arequipa para este 16 de abril

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del tiempo en Arequipa para este 16 de abril

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados nacional ONPE al 93,051 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 92,128 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

Resultados parciales de elecciones en Perú: cerrada disputa entre Roberto Sánchez y López Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Marisol por enfrentamiento en plena grabación: “Parecía una pirañita”

Magaly Medina arremete contra Marisol por enfrentamiento en plena grabación: “Parecía una pirañita”

¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

Reimond Manco: Surgen más mujeres contra exfutbolista y muestran conversaciones comprometedoras

Reimond Manco afirma infidelidad y admite que manipuló a su esposa: “No quiero dañar más, mi matrimonio se acabó”

Reimond Manco reaparece y le dice a Magaly Medina: “No te voy a culpar, estoy acá para pedir perdón a mi esposa”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola lamentó que Katherine Regalado rechace el llamado a la selección peruana por maternidad: “La opuesta que más me encanta”

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alejandro Duarte zanja el asunto de la competencia por el arco de Alianza Lima con Guillermo Viscarra: “No me siento titular”