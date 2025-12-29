Perú

Largas filas y desorden en el ingreso al concierto de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que triunfó en ‘Yo Soy’

La cantante viene haciendo presentaciones en diversos eventos como parte de su gira, sin embargo, algunos al ser gratuitos generaron caos entre sus seguidores

La cantante viene haciendo presentaciones en diversos eventos como parte de su gira, sin embargo, algunos al ser gratuitos generaron caos entre sus seguidores | Instagram

La presentación de Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson y reciente ganadora de “Yo Soy”, generó una gran expectativa entre sus seguidores el domingo 28 de diciembre en el Alameda Fest, realizado en el Lawn Tenis Sport de Jesús María. El concierto, programado para las 6:00 p.m., atrajo a una multitud que comenzó a llegar al recinto con varias horas de anticipación.

Desde temprano, largas filas de personas se formaron en los alrededores y, a medida que se acercaba el inicio del evento, la aglomeración fue en aumento. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron la magnitud de la convocatoria: las filas llegaban a extenderse por varias calles, y quienes llegaron pocos minutos antes del espectáculo se encontraron con grandes dificultades para acceder al lugar.

El acceso gratuito contribuyó a la masiva asistencia y provocó momentos de desorden en el ingreso, ya que la demanda superó la capacidad esperada por los organizadores. Muchos asistentes sorprendidos compartieron en redes su experiencia al intentar ingresar y la imposibilidad de acceder en algunos casos, mientras que solo una parte del público logró finalmente disfrutar del tributo en vivo a Michael Jackson.

Pese a la multitud que permaneció fuera, el evento se desarrolló con normalidad en el interior del recinto. Gabriela Villanueva ofreció su espectáculo ante un público entusiasta, que celebró cada interpretación. La organización agradeció la gran acogida y el fervor mostrado por los asistentes, subrayando el impacto que ha tenido la artista tras su paso por el programa de imitadores.

La gira de Gabriela Villanueva continúa sumando presentaciones, algunas de ellas gratuitas, lo que sigue generando una alta convocatoria y entusiasmo entre sus seguidores. Muchos pidieron su pronto regreso en futuras fechas.

Gabriela Villanueva reveló que hará con el premio de Yo Soy

Gabriela Villanueva, quien se alzó como ganadora de la segunda temporada de “Yo Soy” gracias a su interpretación de Michael Jackson, recibió un premio de S/20.000 tras su triunfo en el popular concurso de imitadores. Luego de conocer el resultado, la artista reveló para las redes sociales de Latina que su objetivo principal es destinar este monto a impulsar su carrera musical a través de la organización de una gira.

“Me gustaría financiar una gira, seguir en la música. Son cosas que se van a dar con el tiempo, y creo que el premio más grande ha sido el reconocimiento y el aprendizaje que he llevado de todo esto”, afirmó Villanueva.

Con estas palabras, la cantante dejó en claro que su meta inmediata es invertir el dinero en un proyecto que le permita presentarse en diferentes escenarios y acercar su espectáculo a más público.

Al recibir el premio, la imitadora de Michael Jackson expresó su emoción: “Me siento emocionada, tengo muchas ganas de llorar. Aún no lo asimilo y estoy muy feliz porque sé que ha sido fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo”.

La artista señaló también el valor de la experiencia vivida durante el concurso, más allá del premio económico: “Me llevo conocimiento, amigos, mucho apoyo, una enseñanza de vida para siempre. Voy a aventarme a esos miedos para lograr grandes cosas”.

Finalmente, agradeció el apoyo del público y del programa: “Gracias por oír mi voz, no quién soy, ni nada de eso. Simplemente, ver el talento y el arte que aporto al programa, al mundo, al Perú”.

Con este premio, Gabriela Villanueva apuesta por consolidar su carrera artística a través de una gira nacional, convencida de que el reconocimiento y el aprendizaje adquiridos en “Yo Soy” serán la base para nuevos proyectos y retos profesionales.

