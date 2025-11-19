Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

El retorno de Delia Espinoza Valenzuela a la jefatura del Ministerio Público (MP) sigue en suspenso tras el reconocimiento de un error procesal en el procedimiento judicial. El Poder Judicial (PJ) admitió que existió una notificación incorrecta en el expediente donde ordenó su restitución como fiscal de la Nación, generando un nuevo retraso en su reincorporación.

A través de la resolución N.° 10, emitida este 18 de noviembre de 2025, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima expuso que detectó que la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no fue notificada correctamente sobre la resolución previa que dispone el retorno inmediato de Espinoza.

Según la resolución a la que tuvo acceso Infobae, la notificación fue enviada por error a una casilla electrónica equivocada, por lo que el juez Juan Fidel Torres Tasso dispuso subsanar la omisión y ordenó el “sobrecárgese” de la resolución número nueve con los escritos y anexos respectivos al correo electrónico institucional correcto, así como al domicilio físico de la JNJ.

El PJ subrayó la necesidad de “mayor celo” en el cumplimiento de las funciones de notificación por parte del personal responsable, instando a que no se repitan omisiones de este tipo bajo responsabilidad administrativa. Además, reasumió funciones el especialista legal encargado de la causa y dispuso habilitar horarios especiales para garantizar que la notificación llegue de forma efectiva.

Nueva resolución sobre caso de Delia Espinoza.

Cabe mencionar que el hecho había sido advertido por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien señaló en entrevista con Willax que hasta el viernes pasado la JNJ no había recibido notificación judicial alguna al canal oficial, atribuyendo la demora precisamente a la confusión en el destino de la resolución enviada por el PJ.

“No habrían notificado adecuadamente la resolución del juez a la Procuraduría de la Junta y habrían notificado a una casilla equivocada. Entonces, técnicamente, a la junta no le ha llegado nada. Al menos hasta el viernes”, precisó.

Destacó que, en su opinión, la resolución “no es legal ni constitucional”, al señalar que la resolución incluye cuestiones ajenas a la demanda de amparo original. Sin embargo, reiteró que “toda resolución se tiene que cumplir en sus propios términos”.

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución que la habilite como fiscal de la Nación”. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

Tomás Gálvez confirma que cerró piso 9 de la Fiscalía

En la misma entrevista, Gálvez confirmó que mantuvo bloqueado el acceso al noveno piso el jueves y viernes previos, una medida que justificó como salvaguarda ante un posible episodio de confrontación administrativa. “Ella salió en un tono relativamente agresivo a decir: ‘Mañana tomo el cargo’. Y bueno, yo tampoco podía permitirlo, porque eso sería una irregularidad de mi parte. Si no tengo la notificación de la junta para incorporarla, yo no puedo permitir que se incorpore”, declaró.

Según relató el propio funcionario, la situación se normalizó a partir del lunes, permitiendo que Espinoza ingresara al despacho para retirar información y documentos personales sin restricciones. “Ella ha ido. Yo no he estado, pero ha ingresado a su despacho de Fiscalía de la Nación, ha sacado alguna información de su computadora y ha hecho algunas otras cosas con toda libertad”, relató.